به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح طرح درمانی ۵۰ تخت ویژه بزرگسالان، کودکان و نوزادان در بوشهر اظهار داشت: این طرح باعث افزایش ظرفیت تخت‌های ویژه در استان بوشهر شده است که رضایت‌مندی مردم را در پی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهمی که در دستور وزارت بهداشت است، توسعه عدالت در بخش سلامت است که در این راستا تخت‌های ویژه بیمارستانی در نقاط مختلف استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه تخت ویژه اطفال برای نخستین بار در استان بوشهر راه‌اندازی شده است، گفت: شاهد افزایش ۶۰ درصدی تخت‌های ویژه بزرگسالان و رشد ۲۲۰ درصدی تخت‌های ویژه نوزادان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌های آینده تعداد تخت‌های ویژه بیمارستان در استان باز هم افزایش می‌یابد، بیان کرد: از دیگر خدمات مهم در حوزه بهداشت و سلامت، افزایش تعداد پزشکان متخصص در استان است.

رئیسی با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت‌هی درمانی در استان باعث کاهش مراجعه بیماران به دیگر استان‌ها شده است، خاطرنشان کرد: از دیگر برنامه‌های مهمی که دردستور کار بوده است، تجهیز آمبولانس های استان بوشهر به امکانات ویژه است.