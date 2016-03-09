واگذاری معادن به غیر خلاف قانون است/ برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نیکدل امروز در نشست با خبرنگاران با تشریح چارت سازمانی این تشکیلات اداری گفت: گستردگی حوزه صنعت، معدن و تجارت نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم، رفع کمبودهای اعتباری و نیروی انسانی است.

وی اظهار داشت: هم اکنون این سازمان دارای سه معاونت توسعه مدیریت و منابع، صنایع و معادن و معاونت بازرگانی و تجارت است و به رغم گذشت ۱۱ سال از تاسیس استان هنوز این سازمان دارای یک ساختمان اداری مناسب نیست.

نیکدل افزود: در شهرستان‌های هشت گانه استان به جز شهرستان شیروان و اسفراین که از گذشته دارای یک ساختمان مربوط به اداره بازرگانی بوده و هم اکنون به عنوان اداره صنعت، معدن و تجارت استفاده می‌شود، سایر شهرستان‌های این استان فاقد ساختمان اداری است.

سرمایه گذاری نیازمند بسته های تشویقی است

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به ضرورت موضوع سرمایه گذاری دراین استان گفت: موضوع سرمایه گذاری یه موضوع فراسازمانی است که باید به آن به صورت ویژه‌ای پرداخته شود.

نیکدل با بیان اینکه جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در خراسان شمالی نیازمند همت همه مسئولان استان است، افزود: متاسفانه زیر ساخت های مورد انتظار سرمایه گذاران در این استان فراهم نیست، بنابراین باید با ایجاد بسته‌های تشویقی ویژه و پرهیز از تنگ نظری‌ها موضوع سرمایه گذاری در این استان پیگیری شود.

وی اظهار کرد: توجه به سرمایه گذاران خارج از استان برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف نباید مارا از سرمایه گذاران بومی داخل استان غافل کند؛ چرا که این امر باعث می‌شود تا سرمایه گذاران داخل استان به سایر استان‌های کشور و استان‌های همجوار هجرت کنند.

نیکدل وجود ظرفیت‌های بالقوه گردشگری و تاریخی در استان را مورد توجه قرار داد و گفت: با به فعل درآوردن این ظرفیت‌ها و رونق بخش گردشگری این استان، می‌توان استان را از وضعیت فعلی خارج و زمینه حضور گردشگران و سرمایه گذاران به استان را فراهم کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی افزود: در ایام تعطیلات نوروز و ایام تعطیلات تابستان، همه ساله میلیون‌ها مسافر و زائر از مسیر این استان به مشهد مقدس و بالعکس تردد می‌کنند که جاذبه‌های گردشگری و نقاط تاریخی و دیدنی این استان می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر خراسان شمالی نقش آفرینی کند.

واگذاری معادن به غیر ممنوع است

وی در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واگذاری معادن گفت: معدن جزو انفال است و واگذاری پروانه اکتشاف به معنای داشتن مالکیت معدن نیست؛ بنابراین معدن علاوه بر اینکه به اجزای کوچک‌تر قابل تقسیم نیست، واگذاری آن به صورت سهام و یا به صورت قولنامه‌ای و محضری خلاف قانون است و هیچ کس نمی‌تواند پروانه معدن را به غیر واگذار کند.

نیکدل گفت: این سازمان در صورت مشاهده موضوع را از طریق قانونی پیگیری و با متخلفین برخورد خواهد کرد.

خصوصی سازی و سهام عدالت

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از خصوصی سازی‌های فعلی که بیشتر به خصوصی بازی شباهت دارد گفت: موضوع خصوصی سازی در کشور به صورتی که مورد نظر و تاکید مقام معظم رهبری بوده عمل نکرده است و در فرایند خصوصی سازی به گونه‌ای عمل شده که رونق اقتصادی را به همراه نداشته است.

وی تصریح کرد: الان سهام عدالت در چه وضعیتی است و آنچه امروز در اختیار مردم به عنوان سهام عدالت قرار گرفته، سهامی است که پایه و اساس آن معلوم نیست و سهامداران نمی‌دانند که این سهام مربوط به کدام کارخانه و یا مرکز تولیدی است.

پروژه GTPP پتروشیمی خراسان

نیکدل درباره پروژه GTPP پتروشیمی خراسان هم گفت: برای اجرای این پروژه سرمایه گذاران زیادی از خارج کشور و به ویژه از ژاپن در تهران پای میز مذاکره نشستند؛ اما این پروژه به دلیل مخالفت «پترو فرهنگ» که یکی از سرمایه گذاران این مجتمع تولیدی است و حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نشده است، به تاخیر افتاد که قرار است سهام شرکت پتروفرهنگ که به بازنشستگان فرهنگی کشور تعلق دارد به شرکت شستا واگذار شود.

وی تصریح کرد: در صورت راه اندازی این طرح که از لحاظ وسعت و حجم کارو تولید چندین برابر پتروشیمی کنونی است، در بخش صنعت استان تحول بزرگی رخ خواهد داد.

آخرین وضعیت سیمان سمنگان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در مورد آخرین وضعیت سیمان سمنگان که سال‌ها از کلنگ زنی این پرورژه گذشته است، گفت: ۵۱ درصد ذخایر معدنی این استان مربوط به این واحد است.

وی تصریح کرد: متاسفانه تامین منابع مالی این پروژه سندیکایی شده و از آنجا که قرار بود اعتبار مورد نیاز ریالی این کارخانه از سوی بانک ملی و تسهیلات ارزی آن از سوی بانک صنعت و معدن تامین شود، این کار تا دو ماه قبل با مشکلاتی مواجه بود.

نیکدل افزود: هفته گذشته با رفع این مشکلات، به رغم رکود بازار سیمان و نداشتن توجیه اقتصادی از دیدگاه بانک‌های عامل، صادرات محور بودن سیمان سمنگان از سوی منابع بانکی تایید شد.

وی اظهار امیدواری کرد که با رفع این مشکلات، در آینده شاهد ادامه روند اتمام این پروژه چندین ساله خواهیم بود.

تولید شمش آلومینا تا پایان سال 95

نیکدل در ادامه افزود: تولید شمش آلومینا در کارخانه آلومینای جاجرم که تنها تولید کننده پودر آلومینا در کشور است و ۳۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند نیز پیگیری و با امضای قراردادی که با یک شرکت چینی منعقد شده است، امیدواریم که تا پایان سال ۹۵ به نتیجه برسد.

وی گفت: هم اکنون بانک‌های ملت و ملی برای سرمایه گذاری و دادن تسهیلات به منظور تولید شمش آلومینیوم اعلام آمادگی کرده‌اند.