سومین مانور بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست در آبادان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست خدمات شهری شهرداری آبادان عصر امروز چهارشنبه در آئین آغاز این مانور گفت: در طی سه ماهه اخیر این سومین مانور در بخش خدمات شهری است که به انجام می رسد.

رضا خادمی افزود: در این مانور که با هدف آماده سازی شهر برای استقبال از نوروز ۹۵ انجام می شود، کارهایی همچون لکه گیری آسفالت، جاروکشی، نخاله برداری، هرس و جمع آوری درختان و اصلاح چمن در سطح مناطق سه گانه شهرداری انجام می شود.

وی در خصوص نقاط هدف در این مانور اظهار کرد: مرکز شهر (امیری) در منطقه یک، بهار ۲۵ تا ایستگاه هفت و سیصدی ها در منطقه دو و شهدای هشت تا ۲۲ در منطقه سه شهرداری از نقاط هدف ما در سومین مانور بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست به شمار می رود.

وی بر ضرورت همراهی و مشارکت مردم در نظافت و پاکیزگی شهر تاکید کرد.

در ادامه این آئین یکی از اعضای شورای اسلامی شهر آبادان نیز از انجام نظافت عمومی شهر به عنوان اقدامی در جهت تامین نشاط اجتماعی برای شهروندان و میهمانان نام برد.

حمید حنظل عیدانی ابراز امیدواری کرد تا با هم دلی و هم زبانی شهروندان آبادانی بتوانیم در روزهای پایانی سال و سال آینده خدمات بهتر و مطلوبتری را به آنان ارائه کنیم.