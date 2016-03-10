شرایط برای فعالیت نسل جوان در کانون های فرهنگی مساجد مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی ظهر پنج شنبه در خلال همایش گرامیداشت روز تاسیس کانون های فرهنگی مساجد، به میزبانی سالن همایش های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود، ضمن بیان اینکه حضور جوانان در مساجد و کانون های فرهنگی و هنری دلگرم کننده و درخور توجه است، گفت: کانون فرهنگی و هنری مساجد، ظرفیتی مناسب است که امروزه به مکانی برای عرض اندام هنرمندان جوان ایران اسلامی، لقب دارد لذا باید به سمتی رفت که نگاه صرف عبادت گونه به مساجد، تغییر یافته و زمینه حضور جوانان بیش از پیش در این اماکن مقدس مهیا شود.

وی افزود: نحوه برنامه ریزی و اجرای مسائل فرهنگی مرتبط با مسجد بسیار در خور توجه است چرا که این کانون ها پدیده ای به نام حضور جوانان نسل سوم انقلاب در مساجد را رقم می زنند و فرصت خوبی برای ادغام هنر، فرهنگی اسلامی و نسل آینده ساز ایران اسلامی محسوب می شوند.

نسل جوان آینده ای روشن در انتظار دارد

مدیرکل فرهنگی و ارشاد اسلامی استان سمنان، نسل آینده ساز ایران اسلامی را نسلی پویا، مومن و دارای آینده ای روشن دانست و گفت: نسل جوان حول محور ارزش های اسلامی در بسیاری موارد از نسل اولی های انقلاب نیز پیشی گرفته اند لذا با وجود هجمه فرهنگی دشمنان، می بایست این مقوله را به فال نیک گرفت چرا که مساجد می توانند سدی در برابر تهاجم فرهنگی دشمان باشند.

سوقندی بیان کرد: نسل سوم انقلاب نوجوانان و جوانان نسلی شاداب و با نشاط هستند که کانون های فرهنگی و هنری مساجد به عنوان یکی از متولیان فرهنگ انقلاب اسلامی، می تواند با ارائه برنامه های متنوع در جذب هرچه بیشتر این جوانان اهتمام داشته باشد چرا که انقلاب اسلامی ما برپایه فرهنگی پایه گذاری شد و پایگاه اصلی آن کانونی به نام مسجد محسوب می شود لیکن امروز نیز مساجد، همان کارکرد دهه ۵۰خورشیدی را این بار در مقابله با جنگ نرم دشمنان دارد.

وی افزود: مساجد یکی از ارزش هایی هستند که انقلاب اسلامی، آنها را دوباره احیا کرد همچنین باید پذیرفت که این اماکن مقدس پیش از پیروی انقلاب اسلامی کارکردی جز عبادتگاه نداشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه جدیدی بر فرهنگ مسجد و مسجد روی در بین اقشار مختلف جامعه به مثابه پایگاه اجتماعی انقلاب اسلامی شکل گرفت که این انسجام در قالب هدفی واحد یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) شد.

دغدغه های مسئولان دفاع در حوزه جنگ نرم است

مسئول دبیر خانه فرهنگی کانون های فرهنگی مساجد استان سمنان نیز در این همایش، ضمن بیان اینکه دغدغه مسئولان، دفاع در حوزه جنگ نرم است، گفت: حمایت از دین مبین موازین اسلام، فضای فرهنگی و هنر نیازمند و تقویت کانون های فعال فرهنگی از جمله مواردی است که باید به آن اهتمام ویژه داشت همچنین اگر می خواهیم در حوزه جنگ نرم موفق عمل کنیم باید به سوی تولیدات فاخر فرهنگی پیش برویم تا بتوانیم از پتانسیل هنر نیز در کنار فرهنگ برای مقابله با تهدید بیگانگان بهره بجوییم.

حجت الاسلام محمدرضا حدادیان با بیان اینکه صدور دین اسلام به جهان از طریق فرهنگ و هنر میسر است، گفت: هنر مقاومت در رشته های مختلف از جمله فیلم، نمایشنامه، تقاشی، کاریکاتور و... نقطه آغازین حرکت عظیم انقلاب فرهنگی برای رسیدن به هدف جهانی است که با تربیت نسلی از هنرمندان انقلابی میسر خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان شاهرود۵۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد فعالیت می کند که از این بین، فعالیت های کانون روستایی، شهری، تخصصی که در زمینه قرآن اهتمام ویژه ای دارند، در زمره برگزیدگان استانی و کشوری محسوب می شوند.

کانون فرهنگی و هنری نهاد مردمی هستند

مسئول دبیرخانه فرهنگی کانون های فرهنگی مساجد استان سمنان با بیان اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد، سازمان هایی مردم نهاد با هدفی والا هستند، گفت: احداث و تشکیل این کانون ها طبق مصوبه ۳۰۲شورای انقلاب فرهنگی طی سال ۷۱ در کنار مساجد و با هدف جذب جوان و حمایت از فعالیت های فرهنگی تصویب شده است.

حدادیان با بیان اینکه در سراسر استان سمنان، ۲۲۱کانون فرهنگی هنری مساجد وجود دارد، تاکید کرد: از بین این تعداد کانون فرهنگی فعال، ۱۲ کانون تخصصی، شش خانه دیجیتال، ۱۲ کانون مصلی و دو کانون دانشگاهی در استان وجود دارد که به فعالیت های مختلف در زمینه اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی و همچنین هنر انقلابی می پردازند.

وی افزود: امروز با نگاه مثبت مسئولان به بخش فرهنگ، اگر بر روی ارتقاء کیفیت فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد اهتمام ویژه داشته باشیم، قطعا می توانیم جوان ها را به مساجد جذب و در مقابل توطئه های دشمن و آسیب ها این قشر را آگاه سازیم چرا که حضور در کانون های فرهنگی یکی از راه های ایستادن در مقابل تهاجم های بیگانگان ایستادگی کنیم.

مسجد محل پیوند نسل انقلاب و جوانان است

رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این مراسم، گفت: کانون های فرهنگی مساجد به عنوان یکی از تشکل های فعال فرهنگی کشور، در واقع ترکیب و تلفیقی از نسل اول و نسل های جدید انقلاب است پیوندی در مساجد ایجاد شده و نمود آن را در حال شکل گیری فعالیت های فرهنگی و هنری به وضوح می توان مشاهده کرد.

جانمحمد خوب پور با اشاره به سیاست مساجد تشکیل مردم محوری، بیان کرد: اگر در راه ارتقاء فعالیت های کانون های فرهنگی گام برداریم، قطعا همراهی مردم با این کانون ها، جدی خواهد بود چرا که مردم همواره نشان داده اند در راه اعتلای فرهنگ جامعه از هیچ چیز فروگذار نخواهند کرد که نمونه بارز آن را می توانستیم در آئین۱۰ شب در ۱۰ مسجد به مناسبت دهه فجر مشاهده کنیم.

وی افزود: نسل جدید جوانان خوشبختانه نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی فعال و دغدغه مند هستند اما درکانون های فرهنگی مساجد مطالباتی نظیر حمایت معنوی، همراهی، ایجاد انگیزه و حضور دربرنامه ها را در زمره مطالبات خود می بینند لذا حمایت حداقلی از موسسات فرهنگی و هنری، قرآن وعترت کانون های فرهنگی مساجد می تواند جامعه را به سوی اعتلای فرهنگی سوق دهد.

تجلیل از فعالان فرهنگی کانون های مساجد شهرستان شاهرود از بخش های ویژه این همایش بود.