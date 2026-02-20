به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مدیران مدارس شبانهروزی استان لرستان با حضور تمامی مدیران و سرپرستان این مدارس از شهرستانهای مختلف استان، امروز به میزبانی دبیرستان حدیث دورود برگزار شد.
این نشست تخصصی با هدف بررسی چالشها و مسائل آموزشی، تربیتی و اجرایی مدارس شبانهروزی و همچنین تبادل تجربیات مدیریتی میان مدیران استان شکل گرفت.
در این آیین، زهرا نظری معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش لرستان، جمشید دلفانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان دورود، معاون آموزش متوسطه شهرستان، مدرسان استانی کارگاهها و جمعی از مدیران و سرپرستان مدارس شبانهروزی حضور داشتند.
مدارس شبانهروزی؛ بستر تحقق عدالت آموزشی
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش لرستان در این نشست با تبیین جایگاه مدارس شبانهروزی در تحقق عدالت آموزشی، این مدارس را بستری مهم برای فراهمسازی فرصت برابر تحصیل برای دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار دانست.
نظری با تأکید بر ضرورت تقویت کیفیت آموزشی، توسعه برنامههای پرورشی و استمرار نظارتهای تخصصی افزود: ارتقای شاخصهای آموزشی، تحلیل نتایج امتحانات نهایی و توانمندسازی مدیران از اولویتهای اصلی در مسیر بهبود عملکرد مدارس شبانهروزی است.
وی همچنین بهرهگیری هدفمند از برنامههای مکمل تربیتی را از الزامات ارتقای سطح آموزشی و پرورشی این مدارس عنوان کرد.
ضرورت انسجام در برنامهریزی و تقویت نظارت خوابگاهی
در ادامه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دورود نیز میزبانی این گردهمایی را فرصتی ارزشمند برای همافزایی مدیریتی و انتقال تجربههای موفق میان مدارس شبانهروزی استان برشمرد.
دلفانی با تأکید بر ضرورت انسجام در برنامهریزیها، نظارت دقیق بر امور خوابگاهی، تقویت فعالیتهای فرهنگی و توجه ویژه به سلامت روان دانشآموزان، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر مدیران در اجرای برنامههای آموزشی و تربیتی شد.
برگزاری کارگاههای تخصصی آموزشی
در بخش پایانی این همایش، کارگاههای تخصصی با ارائه مدرسان استانی برگزار شد و موضوعاتی همچون مدیریت خوابگاهها، شیوههای نوین نظارت آموزشی، راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی، مدیریت منابع انسانی و استفاده از ظرفیت مشارکت خانوادهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست بر مستندسازی فعالیتها، اجرای دقیق آییننامهها و بهرهمندی از تجربیات مدارس برتر استان بهعنوان راهکارهایی مؤثر در ارتقای کیفیت مدارس شبانهروزی تأکید شد.
نظر شما