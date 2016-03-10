نقش محوری مشهد در انقلاب اسلامی بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حسینیان ظهر پنج شنبه در همایش همدلی مدیران کانون های فرهنگی مساجد خراسان رضوی ایدئولوژی، رهبری و مردم را سه عامل اصلی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: در عوامل بروز و ظهور این تحول بزرگ اسلامی، عوامل بسیاری را برمی شمرند اما این سه عامل بی شک در انقلاب اسلامی نقش بی بدیل داشته اند.

وی با بیان اینکه تشیع مکتبی آرمان گرا، انقلابی و عدالت خواه است، افزود: این مکتب انقلابی در طول تاریخ با ایدئولوژی های حاکم درآویخته و آن ها را به چالش کشیده است و بیشترین بروز و ظهور این مکتب در انقلاب اسلامی نمایان شد.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به نقش رهبری در تشیع اشاره کرد و گفت: رهبری اساس مکتب تشیع است و عملکرد امام معصوم در طول ۲۵۰ سال نشان می دهد که این رهبری داهیانه چگونه توانست تاریخ را متحول کند.

وی با اشاره به اینکه امام علی(ع) تشیع را تنها با سه نفر آغاز کرد و پس از دو قرن و نیم حدود ۱۰ حکومت قدرتمند شیعی در جهان اسلام وجود داشت، ادامه داد: ظهور حکومت های مقتدری چون علویان، آل بویه، همدانیان، آل حسنویه و مانند آن ثمره تلاش رهبران شیعه در دو قرن و نیم و عبور از گردنه های سخت تاریخی بود.

حجت الاسلام حسینیان ادامه داد: با آغاز غیبت کبرا، دوره مرجعیت شروع می شود که در این دوران هم رهبران شیعی توانستند با شیعیان را از سنگلاخ های گوناگون عبور دهند.

وی افزود: هر اتفاق سختی که بر جامعه شیعه وارد شد، رهبران و مرجعیت شیعی بهترین راهنمایی و مدیریت را پیش گرفت و شیعه را از بحران های بزرگ تاریخی عبور داد.

حجت الاسلام حسینیان به نقش رهبران شیعی در حفظ مکتب تشیع دربرابر حملات اقوامی چون سلجوقیان و مغولان اشاره کرد و گفت: نقش عالمان شیعی و به ویژه عالمان خراسانی در پیروزی انقلاب مشروطه شناخته شده است.

وی با بیان اینکه دو کتاب «مشهد از مقاومت تا پیروزی» و «انقلاب اسلامی در مشهد» بر مبنای اسناد ساواک نگاشته شده اند، ادامه داد: پس از پایان نگارش جلد اول کتاب انقلاب اسلامی در مشهد، کتاب را به محضر رهبر انقلاب بردیم و ایشان اصلاحاتی بر کتاب وارد کردند که منجر به انتشار جلد دوم کتاب شد.

حجت الاسلام حسینیان ادامه داد: این دو کتاب نقش رهبری و مردم خراسان و مشهد را در پیروزی انقلاب اسلامی به تصویر می کشند و تاریخچه ای از این مبازرات به خوانندگان ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه خراسان با مرکزیت مسجد کرامت جایگاه مهمی در پیروزی نهضت امام خمینی(ره) داشته است، گفت: مسجد کرامت جهان بینی و ایدئولوژی خاص خود را داشت که آن را در میان دیگر مراکز مبارزه متمایز می کرد.

حجت الاسلام حسینیان افزود: مسجد کرامت نقشی تعیین کننده در انقلاب اسلامی داشت به گونه ای که اندیشه های مبارزان این مسجد به ویژه مقام معظم رهبری به صورت جزوه در اختیار حوزه های علمیه قم قرار می گرفت و تغییرنگرشی سراسری در نهضت امام خمینی ایجاد کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از دو کتاب «مشهد از مقاومت تا پیروزی» و «انقلاب اسلامی در مشهد» رونمایی شد و از نویسندگان این دو کتاب تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب «مشهد از مقاومت تا پیروزی» و «انقلاب اسلامی در مشهد» به تببین رهبری مشهد به لحاظ ایدئولوژی در انقلاب اسلامی می پردازد.