احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقلاب در جمع اعضای مجلس خبرگان مبنی بر اینکه «اکنون رفت و آمدهایی از طرف غربی ها انجام می شود، اما این رفت و آمدها تاکنون هیچ اثر مثبتی نداشته است و باید در عمل مشخص شود که این رفت و آمدها چه تأثیری دارند وگرنه صرفاً تفاهم برروی کاغذ فایده ای ندارد»، گفت: در کشور تفکری جاری است که معتقد است ما با غرب دچار سوءتفاهم هستیم و باید این سوءتفاهم به حسن تفاهم تبدیل شود.

وی با بیان اینکه بر اساس این تفکر باید با غرب مراودات و تجارت از سر گرفته شود تا یخ موانع جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی ذوب شود، افزود: رئیس جمهور نماینده فکری این تفکر جاری در کشور است.

بخشایش اردستانی ادامه داد: تفکر دیگری در کشور جاری است که معتقد است ما با غرب هیچ منافع مشترکی نداریم، ما مردم‌سالاریم و آنها لیبرال. که تنها می توانیم در حوزه مردم‌سالاری با آنها مراوده داشته باشیم و نماینده این تفکر، مقام معظم رهبری هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اصل اختلاف نظرها بر سر مسئله برجام است، گفت: برجام محور شقاق بین نمایندگان مجلس شد چون عده ای موافق آن بودند و عده ای مخالف که این توافق هیچ نتیجه مطلوبی برای کشور نداشته است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره در سخنان خود دولت را خطاب قرار داده و تاکید کردند باید اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود چون در این صورت است که غرب به دنبال ما خواهد آمد والا با سیاست خارجی معلوم نیست که بتوانیم ثمره ای را به دست آوریم یا نه!

وی ادامه داد: رهبر انقلاب اعتقاد دارند که باید فرماندهی و قرارگاهی برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود. از این رو است که مرتب و در اکثر سخنرانی های خود به دولت تاکید می کنند که به دنبال اقتصاد درون‌زا باشید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: برای اقتصاد مقاومتی عناصر ممیزه مشخص نشده است و ما نمی دانیم عناصر اقتصاد مقاومتی که آن را نسبت به اقتصاد سوسیالیستی یا سرمایه داری مجزا می کند، چیست. در حالی که رهبر انقلاب علاقه‌مندند اقتصاددانان کشور الگوی فکری اقتصاد مقاومتی را به وجود آورند.

بخشایش اردستانی خاطرنشان کرد: دولت طی یکسال اخیر به طور دائم تلاش کرد که برجام را راه موفقیت کشور قملداد کند، گفت کالای واسطه‌ای وارد کشور خواهد شد و پول های بلوکه شده آزاد می شوند، اما علی رغم تصویب و تایید برجام، هیچ کدام از انتظاراتی که از این توافقنامه می رفت، محقق نشد.

این نماینده مجلس یادآور شد: رهبر انقلاب، دولت را خطاب قرار دادند تا بعد از آزمودن توسل به سیاست خارجی برای حل مشکلات اقتصادی و حاصل نشدن هیچ موفقیتی به فکر اقتصاد درون‌زا و تولید ملی باشد چون با رفت و آمدهای هیات های غربی تا به امروز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.