شهرداری بجنورد ۵٠٠ میلیارد ریال بدهی دارد/تشریح برنامه های نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس نقیب صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: طبق آخرین بررسی های انجام شده در حال حاضر شهرداری بجنورد حدود ۵٠٠ میلیارد ریال بدهی دارد که یکی از اولویت های سرپرستی شهرداری بجنورد پرداخت این بدهی ها است.

وی گفت: این بدهی ها مربوط به تامین اجتماعی، پیمانکاران، فروشندگان کالا و ... است.

نقیب افزود: همچنین هم اکنون شهرداری بجنورد حدود ۶٠٠میلیارد ریال از دستگاه های اجرایی بجنورد طلب ریالی دارد که انتظار می رود دستگاهها به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان، نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام کنند.

وی از پیش بینی ٢٠٠میلیارد ریالی دیون عمرانی در بودجه سال آینده شهرداری خبر داد.

نقیب با اشاره به کاهش نرخ عوارض تعرفه سال ٩۵ نسبت به امسال اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش نرخ عوارض نوعی هدیه از سوی شورای شهر بجنورد به شهروندان است.

وی در خصوص مشکل بازپرداخت وام شهرداری به بانک شهر نیز گفت: شهرداری بجنورد سال گذشته ٣٠میلیارد ریال وام از بانک شهر با نرخ ٢۶درصد دریافت کرد که مقرر شد طی شش ماه در سال جاری به بانک پرداخت شود؛ اما به دلایل شرایط نامناسب اقتصادی شهرداری امکان بازپرداخت وجود نداشت.

به گفته نقیب این مشکل هم اکنون با همکاری شورای شهر بجنورد رفع شده است.

وی در خصوص پرداخت عیدی و حقوق کارکنان شهرداری بجنورد اظهار کرد: سنوات گذشته اسفند یکی از ماه های پردرآمد شهرداری بجنورد بود، اما اسفندامسال به دلیل رکود درآمدهای شهرداری، تاکنون تنها حقوق کارکنان شهرداری پرداخت شده است.

نقیب گفت: طی ماه جاری حداقل باید ٨٠ میلیارد ریال در قالب حقوق و عیدی به کارکنان شهرداری پرداخت شود که از ابتدای اسفندتا کنون تنها ٢٠میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

سرپرست شهرداری بجنورد در خصوص برنامه های شهرداری برای استقبال از بهار٩۵نیز افزود: اجرای طرح شهرتکانی، آماده سازی کانکس هایی در پارک باباامان برای اقامت مسافران، نصب سه المان، کاشت٣٠٠هزار گل، برگزاری جشن چهارشنبه سوری ویژه بانوان در ورزشگاه مهربانو، برگزاری جشنواره هفت سین، جشنواره تخم مرغ رنگی به نفع کودکان سرطانی و... از جمله این برنامه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر ۲۱۰ هزار نفری بجنورد هم اکنون از سوی سه شهرداری منطقه یک، دو و شهرداری مهر اداره می شود.