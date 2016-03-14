ساشا بارون کوهن این بار نفروخت/ ادامه موفقیت «زوتوپیا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در آخر هفته‌ای که گذشت، در حالی ساشا بارون کوهن بدترین تجربه خود را ثبت کرد که انیمیشن دیزنی با عنوان «زوتوپیا» به فروش خود ادامه داد ‌و آمار فروشش را از ۴۰۰ میلیون دلار هم فراتر برد.

این انیمیشن که این هفته به تنهایی در آمریکا ۵۰ میلیون دلار فروش کرد، مجموع فروشش در آمریکا را به ۱۴۲.۶ میلیون دلار رساند و در سطح سینماهای جهان نیز خوش درخشید و بیش از ۲۸۸ میلیون دلار فروخت.

اما کمدی «برادران گریمسبی» ساخته ساشا بارون کوئن تنها موفق شد ۳.۲ میلیون دلار فروش کند و در رده هشتم باکس آفیس داخلی آمریکا قرار بگیرد. استقبال از این فیلم در بریتانیا نیز پایین بود و تنها ۶.۲ میلیون دلار فروخت، تا شکست سال ۲۰۱۶ کمپانی سونی را رقم بزند.

«شماره ۱۰ خیابان کلرفیلد» دیگر فیلم جدید باکس آفیس آمریکای شمالی بود که با فروش ۲۵.۲ میلیون دلار، موفق ظاهر شد و مکان دوم را اشغال کرد. این فیلم زنی جوان را در مرکز توجه خود قرار داده که در یک پناهگاه گرفتار است و دو مرد در ظاهر قصد دارند او را از حملات شیمیایی بیرون حفاظت کنند. جان گودمن، مری الیزابت وینستد و جان گلگر بازیگران این فیلم هستند.

«ددپول» نیز جایگاه خود را به عنوان سومین فیلم پرفروش حفظ کرد و با فروش ۱۰.۸ میلیون دلار، مجموع فروشش در بازارهای داخلی را به ۳۲۸.۱ میلیون دلار رساند. «لندن سقوط کرده است» ساخته بابک نجفی با فروشی برابر با ۱۰.۷ میلیون دلار در دومین هفته اکرانش در رده چهارم جدول پرفروش‌ها ‌قرار گرفت.

«مسیح جوان» و «The Perfect Match» دو فیلم جدید باکس آفیس آمریکا بودند که در ردیف ۱۰ فیلم پرفروش جای گرفتند.