مصلی امام خمینی(ره) برای میزبانی نمایشگاه کتاب اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مصلی امام خمینی(ره) تهران، در پی انتشار برخی اظهارنظرها در فضای رسانه ای کشور مبنی بر مخالفت مصلی تهران با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در این مکان، روابط عمومی مصلی با صدور اطلاعیه ای، هرگونه مخالفت با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب را در این مکان تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به آمادگی کامل مصلی امام خمینی(ره) برای برگزاری نمایشگاه کتاب و سایر نمایشگاه‌های فرهنگی کلان و پیشرفت عملیات عمرانی در مصلی طی سال جاری و امکان استفاده از رواق‌های شرقی و غربی در کنار شبستان اصلی، این مجموعه آمادگی دارد از ناشران و مخاطبان در فضای مسقف میزبانی کند.

از سوی دیگر با تجربه ۱۰ ساله مصلی امام خمینی(ره) در برگزاری نمایشگاه‌های متنوع و علاقه مندی مدیریت این مجموعه به میزبانی نمایشگاه کتاب و به جهت اهمیت موضوع کتاب و مطالعه، برنامه های مصلی در سه ماهه نخست سال آینده و پاسخ به درخواست برگزاری سایر برنامه ها و نمایشگاه ها تاکنون معلق مانده است.

برخورداری از فضاهای متعدد با امکانات مناسب، سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی، دارا بودن پارکینگ های متعدد و قرار گرفتن این مجموعه بزرگ فرهنگی _ عبادی در قلب پایتخت از جمله مواردی است که روابط عمومی مصلی ضمن برشمردن آن ها تاکید می کند؛ مجموعه مصلی، برنامه های گسترده ای را در حوزه برگزاری نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی در نظر دارد که در آینده نزدیک و پس از قطعی شدن برنامه ریزی، به اطلاع عموم مردم عزیز خواهد رسید.