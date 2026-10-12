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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

حضور پرشور مردم شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه

حضور پرشور مردم شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه

شیروان- مردم ولایتمدار و انقلابی شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه حضور پرشور داشتند.

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کد مطلب 6976016

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