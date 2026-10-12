https://mehrnews.com/x3djtH ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴ کد مطلب 6976016 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴ حضور پرشور مردم شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه شیروان- مردم ولایتمدار و انقلابی شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه حضور پرشور داشتند. دریافت 15 MB کد مطلب 6976016 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و پنجمین اجتماع شبانه مردم شیروان اجتماع ملت مبعوث شده شیروان در موج ۲۲۴؛ این بار زیر باران حماسه شیروانیها در شب ۲۲۸ مقاومت و همدلی گالیکشیها بار دیگر پای عهد خود ایستادند گنبدکاووس؛ ۲۲۶ شب، قرار دلها در میدان انقلاب برچسبها شیروان تجمع مردمی ایران
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