حضور پرشور مردم شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه

شیروان- مردم ولایتمدار و انقلابی شیروان در شب دویست و پنجاه و ششم تجمعات شبانه حضور پرشور داشتند.