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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

وحدت ملی و تبعیت از رهبری پشتوانه اقتدار ایران است

وحدت ملی و تبعیت از رهبری پشتوانه اقتدار ایران است

نکا- فرمانده سپاه کربلا مازندران، ایمان، وحدت ملی و تبعیت از رهبری را سه مؤلفه اساسی اقتدار ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه دوشنبه در رزمایش اقتدار جان‌فدایان شهرستان نکا، با اشاره به حضور مردم در صحنه و اعلام آمادگی برای دفاع از انقلاب و رهبری، اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی نشان داده است که با تکیه بر ایمان، بصیرت و وحدت، در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی می‌کند.

وی با مروری بر تاریخ ایران پیش از انقلاب اسلامی، به قراردادهای تحمیلی و واگذاری بخش‌هایی از سرزمین کشور در دوره‌های قاجار و پهلوی اشاره کرد و گفت: تاریخ نشان می‌دهد که ضعف و وابستگی حکومت‌ها چگونه می‌تواند زمینه‌ساز از دست رفتن منافع ملی و خدشه‌دار شدن استقلال کشور شود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: جمهوری اسلامی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی، در شرایطی که رژیم بعث عراق از حمایت قدرت‌های خارجی برخوردار بود، با اتکا به ایمان مردم و ایستادگی رزمندگان خود از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران در اشغال دشمن باقی بماند.

موحد با بیان اینکه امروز نیز ایران در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری ایستاده است، تصریح کرد: حضور مردم، ظرفیت‌های علمی و نخبگانی کشور و توان نیروهای مسلح، پشتوانه‌های مهم قدرت و امنیت ملی هستند و این ظرفیت‌ها زمانی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت که با وحدت و انسجام ملی همراه شوند.

وی با تأکید بر توانمندی‌های نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از ظرفیت و توان دفاعی کشور هنوز به نمایش گذاشته نشده است و اقتدار ایران بر پایه آمادگی، قدرت بازدارندگی و اتکا به توان داخلی شکل گرفته است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران، وحدت و تبعیت از رهبری را از عوامل اساسی عبور کشور از شرایط دشوار دانست و بر ضرورت حفظ انسجام ملی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

موحد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت کشور، گفت: قرار بود ما جانمان را فدای رهبرمان کنیم، اما رهبرمان جان‌فدای ما شد.

وی در پایان بر تداوم حضور آگاهانه مردم در صحنه و حفظ وحدت و همبستگی ملی به‌عنوان پشتوانه‌های اصلی امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6976033

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