وحدت ملی و تبعیت از رهبری پشتوانه اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه دوشنبه در رزمایش اقتدار جان‌فدایان شهرستان نکا، با اشاره به حضور مردم در صحنه و اعلام آمادگی برای دفاع از انقلاب و رهبری، اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی نشان داده است که با تکیه بر ایمان، بصیرت و وحدت، در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی می‌کند.

وی با مروری بر تاریخ ایران پیش از انقلاب اسلامی، به قراردادهای تحمیلی و واگذاری بخش‌هایی از سرزمین کشور در دوره‌های قاجار و پهلوی اشاره کرد و گفت: تاریخ نشان می‌دهد که ضعف و وابستگی حکومت‌ها چگونه می‌تواند زمینه‌ساز از دست رفتن منافع ملی و خدشه‌دار شدن استقلال کشور شود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: جمهوری اسلامی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی، در شرایطی که رژیم بعث عراق از حمایت قدرت‌های خارجی برخوردار بود، با اتکا به ایمان مردم و ایستادگی رزمندگان خود از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایران در اشغال دشمن باقی بماند.

موحد با بیان اینکه امروز نیز ایران در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری ایستاده است، تصریح کرد: حضور مردم، ظرفیت‌های علمی و نخبگانی کشور و توان نیروهای مسلح، پشتوانه‌های مهم قدرت و امنیت ملی هستند و این ظرفیت‌ها زمانی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت که با وحدت و انسجام ملی همراه شوند.

وی با تأکید بر توانمندی‌های نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از ظرفیت و توان دفاعی کشور هنوز به نمایش گذاشته نشده است و اقتدار ایران بر پایه آمادگی، قدرت بازدارندگی و اتکا به توان داخلی شکل گرفته است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران، وحدت و تبعیت از رهبری را از عوامل اساسی عبور کشور از شرایط دشوار دانست و بر ضرورت حفظ انسجام ملی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

موحد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت کشور، گفت: قرار بود ما جانمان را فدای رهبرمان کنیم، اما رهبرمان جان‌فدای ما شد.

وی در پایان بر تداوم حضور آگاهانه مردم در صحنه و حفظ وحدت و همبستگی ملی به‌عنوان پشتوانه‌های اصلی امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد.