خراسان شمالی آماده استقبال ازمسافرین نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین علی نیا امروز در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی گفت: باید برنامه های نوروز ٩۵با کیفیت بیشتری نسبت به سنوات گذشته برگزار شود، چرا که کیفیت اجرای برنامه ها درماندگاری بیشتر مسافران تاثیر گذاراست.

وی افزود: به منظور خدمات رسانی بهتر وسریع تر به مسافران وبه منظور پیش بینی حوادث احتمالی، خودروهای آتش نشانی در دهیاری‌ها و روستاهای مسیر محورهای مواصلاتی استان مستقر شده اند.

علی نیا اظهار کرد: هم اکنون تمامی دستگاه های اجرایی، با برنامه ریزی های و آمادگی کامل آماده استقبال از مسافران نوروزی در استان هستند.

برگزاری جشنواره موسیقی مقامی با حضور هنرمندان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی نیز دراین جلسه گفت: به دلیل تقارن نوروز ٩۵ و ولادت حضرت زهرا(س) برنامه های شاد و مفرحی در این ایام برای مسافران پیش بینی شده است.

محمد سویدانلویی از برگزاری جشنواره موسیقی مقامی دراستان طی ایام نوروز امسال خبر داد و افزود: این جشنواره با حضور هنرمندان موسیقی مقامی خراسان شمالی و سایر استانها در هتل هماگ بجنورد برگزار می شود.

وی اظهار کرد: برپایی کارناوال شادی، توزیع کتابچه سفر، برگزاری تور نوروزی رایگان، برگزاری تورکارگاه گردی صنایع دستی به صورت رایگان، تهیه منشور مهمان نوازی و ... از جمله برنامه های این ستاد در ایام نوروز است.

وی افزود: بیش از۵٠ مکان و بنای تاریخی وعمارت درخراسان شمالی برای بازدید گردشگران آماده شده است.

به گفته سویدانلویی علاوه براین بناها ١١۵جاذبه گردشگری شامل روستاهای هدف و مناطق نمونه گردشگری آماده پذیرایی و بازدید مسافران و گردشگران است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: باید برنامه های نوروزی به نحوی برگزار شود که شاهد ماندگاری و جذب بیشتر گردشگران در استان باشیم.

وی گفت: ماندگاری بیشتر گردشگران دراستان به بحث اقتصاد واحدهای تجاری و اقتصادی خراسان شمالی نیز کمک شایانی می کند.

وی اظهار کرد: گردشگری به عنوان دومین پتانسیل خراسان شمالی در راستای توسعه و پیشرفت استان مطرح شده که باید به این امر بیشتر توجه داشت.

سویدانلویی تاکید کرد: پلیس راه برای ثبت خاطرات ماندگار گردشگران و مسافران از خراسان شمالی، بهتر است تذکرات شفاهی و ارشادی را جایگزین جرایم نقدی کنند.

گفتنی است؛ در پایان جلسه هر یک از کمیته های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی برنامه های خود را برای ایام نوروز ٩۵ تشریح کردند.