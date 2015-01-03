طرح توسعه فرودگاه بجنورد با نصب آییلس تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین علی نیا عصر شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: این تجهیزات به منظور طرح تکمیل فرودگاه بجنورد و تسهیل در نشست و برخاست هواپیما در هر شرایط آب و هوایی سفارش شده که هم اکنون وارد گمرک کشور شده است.

وی با تکذیب مجدد انتقال این تجهیزات به سایر فرودگاههای کشور و با تاکید بر اینکه این دستگاه تاپایان امسال در فرودگاه بجنورد نصب خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به سفارش دستگاه آییلس و تجهیزات مورد نیاز آن از جمله آنتن، ریموت، کابل و ... برای فرودگاه بین المللی بجنورد، امکان انتقال آن به هیچ فرودگاه دیگری مطرح نبوده است.

چندی قبل موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یکی از نشریات محلی خراسان شمالی اعلام کرده بود که دستگاه آییلس فرودگاه بجنورد به دلیل اهمال مسئولان استان به فرودگاه تبریز منتقل شده است.

علینیا افزود: افزایش یک هزار و ۲۰۰ متری طول باند فرودگاه بجنورد و نصب و روشنایی آن پایان یافته و شرایط لازم برای فرود هواپیماهای پهن پیکر فراهم شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی طول فعلی باند این فرودگاه را چهارهزار و ۴۰۰ متر عنوان کرد و گفت: عرض باند فرودگاه نیز به ۶۰ متر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: ساخت ترمينال خارجی فرودگاه که از سه سال قبل آغاز شده تا پايان امسال سال تكيمل و به بهره برداري خواهد رسید.

علي نيا افزود: براي محوطه سازي فرودگاه بجنورد در يك سال اخير مجموعا چهار هزار میلیارد ریال تخصيص داده شده كه حدود ۳.۴ هزار ميليارد ریال آن تاکنون هزينه شده است.

وی تصریح کرد: با تامین باقی مانده اعتبارات، شاهد تکمیل فرودگاه تا پایان سال جاری و انجام پروازهای بیشتر این فرودگاه خواهیم بود.

علینیا گفت: با پيگيري هاي انجام شده شمار پرواز ها در آسمان استان افزايش يافته و هم اکنون همه روزه به جز روزهای پنجشنبه ها و يكشنبه از اين فرودگاه پرواز انجام مي شود.

این مقام مسئول در استانداری خراسان شمالی همچنین با اشاره به پروژه هاي نيمه تمام استان اظهار داشت: بحث پروژه هاي نيمه تمام از چالش هاي اصلي دولت است و اين استان نيز با حجم انبوه پروژه هاي نيمه تمام مواجه است.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان شمالي افزود: جاده بجنورد به جنگل گلستان يكي از مهم ترين پروژه هاي استان است كه در صورت تامين اعتبار تا يك سال آينده اين پروژه نيز به اتمام خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرودگاه بجنورد در سال ۷۴ به بهره برداری رسید که پس از چند سال تعطیلی، فعالیت مجدد خود را از سال ۸۳ همزمان با تشکیل استان خراسان شمالی آغاز کرد.

این فرودگاه در سال ۸۹ با مصوبه هیات وزیران به فرودگاه بین المللی ارتقا یافت و برای طرح توسعه آن ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شد که با وجود قرار گرفتن در زمره طرح های مهر ماندگار، به علت عدم تخصیص اعتبار مصوب، طرح متوقف شد.

هم اکنون دو شرکت ماهان و آسمان کار جابه جایی مسافران را از فرودگاه بجنورد به تهران و بالعکس انجام می دهند.