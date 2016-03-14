به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رویوران در مصاحبه با برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو، با اشاره به اقدام اخیر اتحادیه عرب با فشار عربستان جهت تروریست خواندن حزب‌الله لبنان، تصریح کرد: عربستان سعودی در پنج سال گذشته سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای در سوریه، عراق، یمن، بحرین، ‌ مصر و... داشته است و متأسفانه این سیاست‌های ماجراجویانه کل منطقه خاورمیانه را درگیر ناامنی کرده است.

وی با اشاره به حمایت عربستان سعودی از گروه‌های تروریستی فعال در منطقه و اینکه غربی‌ها نیز به این موضوع اعتراف کرده‌اند، اظهار کرد: اینگونه عملکرد باعث شده که در یکی دو سال اخیر آمریکا به نوعی دست از حمایت خود از عربستان بردارد. چرا که این کشور نمی‌تواند آمریکا و غرب را به خاطر پیگیری این سیاست‌ها قانع کند. بنابراین به نوعی فاصله بین عربستان و غرب ایجاد شده است.

این کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا با بیان اینکه عربستان به دنبال بازسازی روابط خود با غرب است و در این راستا سعی می‌کند که از طریق اسرائیل این کار را انجام دهد، تصریح کرد: به همین بابت می‌بینیم که موضع گیری‌های اسرائیل را دقیقاً پژواک می‌کند و همانطور که اسرائیل با ایران و حزب‌الله دشمنی می‌کند عربستان نیز دقیقاً همین سیاست را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه ملت‌های منطقه می‌بینند که عربستان در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی سکوت کرده ولی از طرف دیگر حزب‌الله را که در برابر این رژیم ایستاده تروریستی می‌داند و متوجه این نوع سیاست‌ها هستند، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از کشورهای عربی نیز توسط پترودلارهای عربستان خریداری شده‌اند و به همین بابت از سیاست‌های عربستان در این راستا حمایت می‌کنند.

رویوران گفت: شاید شورای همکاری خلیج فارس بتواند حزب‌الله را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند، ولی سیستم تصمیم‌گیری در اتحادیه عرب مبتنی بر اجتماع‌سازی است و اگر یک کشور با این موضوع مخالف باشد هیچ اجماعی ایجاد نمی‌شود. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده هیچ امتیاز سیاسی برای عربستان ندارد.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود، گفت: حزب‌الله در لبنان یک نیروی اصیل بومی است که موفق شد اسرائیل را از این کشور خارج کند. مسلمانان و مسیحیان در لبنان از حزب‌الله حمایت می‌کنند و اینگونه اقدامات فرافکنانه که از سوی عربستان صورت می‌گیرد، نمی‌تواند خدشه‌ای به وجهه حزب‌الله در لبنان وارد کند.