مبادلات اقتصادی ایران و گرجستان باید ۴ برابر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در دیدار معاون منطقه ای وزارت امور خارجه گرجستان با اعلام اینکه امکان رشد چهار برابری حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و گرجستان وجود دارد، گفت: ایران و گرجستان پیشینه مشترک فرهنگی دارند که می توانند روابط اقتصادی خود را در حوزه های گوناگون افزایش دهند.

وزیر کار اظهارداشت: با برگزاری کمیسیون مشترک میان دو کشور می توان زمینه های همکاری دو کشور را گسترش داد. ربیعی همچنین درباره ساخت سه کارخانه سرامیک، داروسازی و سیمان از سوی ایران در گرجستان گفت: جمهوری اسلامی ایران برای سرعت بخشیدن به اجرای قراردادهای تاسیس سه کارخانه آمادگی لازم را دارد.

ربیعی ابراز امیدواری کرد پیش از سفر نخست وزیر گرجستان به ایران کمیسیون های اقتصادی دو کشور برگزار شود. وی یادآوری کرد: چندی پیش چند شرکت گرجستان با شرکت های شستا همکاری مشترکی را آغاز کردند.

همچنین «جالا غانیا» معاون منطقه ای وزارت امور خارجه گرجستان نیز در این دیدار گفت: حجم مبادلات اقتصادی ۱۰۰ میلیون دلاری پاسخگوی روابط اقتصادی دو کشور نیست و گرجستان در شرایط پساتحریم آمادگی جذب سرمایه گذار ایرانی را دارد.

معاون منطقه ای وزارت امور خارجه گرجستان هدف از سفر خود به تهران را رایزنی سیاسی با جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف اقتصادی اعلام کرد و گفت: ایران و گرجستان می توانند در سه بخش تجارت، گردشگری و ترانزیت با یکدیگر همکاری کنند.

غانیا افزود: گرجستان آمادگی دارد سالیانه بیش از ۹۰ هزار گردشگر را پاسخگو باشد. همچنین با فراهم کردن زمینه می توانیم گردشگرانی از سوی گرجستان به ایران بفرستیم. معاون منطقه ای وزارت امورخارجه گرجستان یادآوری کرد: هم اکنون دو شرکت هواپیمایی ایران هفته ای دو پرواز به تفلیس دارند که می توان برای توسعه صنعت گردشگری با توجه به پهناوری سرزمین ایران از استان های مختلف پرواز به تفلیس را راه اندازی کرد.

وی، ایران را شریک قابل اعتمادی در منطقه دانست و گفت: گرجستان دارای کریدور جنوب به شمال است و تمایل دارد طول این کریدور را افزایش دهد. معاون منطقه ای وزارت امورخارجه گرجستان ادامه داد: با توسعه صنعت حمل و نقل می توانیم از بندر جدیدی که کنار دریای سیاه ساخته شده است با ایران برای ترانزیت کالا همکاری خوبی داشته باشیم تا به کشورهای اروپایی اتصال یابد.

غانیا درباره همکاری چهارجانبه روسیه، گرجستان، ارمنستان و ایران در بخش انرژی گفت: مشارکت در صدور گاز ایران به بازار اروپا به کار کارشناسی نیاز دارد اما گرجستان برای مشارکت در چنین طرحی آمادگی دارد. وی همچنین از ساخت سه کارخانه سرامیک، داروسازی و سیمان از سوی ایران در گرجستان خبر داد و گفت: منافع این کارخانه ها ۶۰ (سهم گرجستان) و ۴۰ (سهم ایران) است.

وی درباره کارخانه داروسازی گفت: در وهله نخست ۴۰۰ قلم داروی ایرانی به گرجستان صادر و در مرحله بعدی از سوی ایران شرکت های دارویی با خدمات فنی و مهندسی در گرجستان راه اندازی می شود. از سویی، کارخانه سیمان در غرب گرجستان نزدیک سواحل دریای سیاه راه اندازی می شود.