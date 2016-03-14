به گزارش خبرنگار مهر، «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه امروز با هدف دیدار و گفتگو با بیژن زنگنه و حمید چیت چیان وزرای نفت و نیروی ایران وارد تهران شد.

یکی از مهمترین ماموریت های سفر وزیر انرژی روسیه به تهران متقاعد کردن ایران به منظور پیوستن به اجرای طرح «فریز» نفتی است؛ طرحی که تاکنون عربستان سعودی، عمان، ونزوئلا، کویت، امارات متحده عربی در کنار روسیه برای اجرای آن به توافق رسیده اند.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت هفته جاری در پاسخ به پرسش مهر که آیا وزیر انرژی روسیه برای رایزنی با ایران به منظور همکاری با اجرای طرح فریز نفتی به تهران سفر می‌کند؟ گفت: تا تولید روزانه نفت خام ایران به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش نیابد برای اجرای طرح فریز نفتی هیچ همکاری نمی‌کنیم.

این عضو کابینه دولت همچین تاکیئ کرده است: این در حالی است که بعد از افزایش تولید نفت خام ایران به چهار میلیون بشکه در روز آماده همکاری با این طرح هستیم.

از سوی دیگر، برخی از کشورها همچون کویت و امارات شرط پیوستن به طرح «فریز» نفتی را حضور ایران می‌دانند و در طرف مقابل کشورهایی همچون عمان و نیجریه مستثنی شدن ایران از اجرای این طرح را خواستار شده و تاکید می‌کنند: با توجه به شرایط تحریم چند سال گذشته ایران افزایش تولید نفت در شرایط طبیعی حق این کشور است.

امضای قرارداد بزرگ برقی، ماموریت دوم نواک

به گزارش مهر، در کنار چانه‌زنی‌های نفتی ایران و روسیه در تهران، امضای قرارداد بزرگ برقی از دیگر محورهای ماموریت وزیر انرژی روسیه در تهران است.

چند ماه قبل وزرای نیرو انرژی ایران و روسیه به منظور احداث یک نیروگاه جدید بخاری در منطقه بندرعباس، به روزرسانی یک نیروگاه دیگر برق که پیش‌تر توسط شرکت‌های روسی احداث شده بود، اتصال و سنکرون شبکه برق ایران به روسیه مذاکراتی را انجام داده و توافق اولیه بین مقامات دو کشور حاصل شده بود.

حمید چیت‌چیان وزیر نیرو همچنین از اکتشاف آبهای ژرف به عنوان یکی دیگر از محورهای مذاکره با وزیر انرژی روسیه نام برده و تاکید کرده بود: در این مذاکرات علاوه بر مباحث فنی و عملیاتی، پیشنهادهای جدید مالی هم از سوی طرف روسی مطرح و ارائه شد.