طرح آمایش تهران جدی شد/ فاجعه جمعیتی در پردیس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به ریاست سید حسین هاشمی استاندار تهران در سالن اجتماعات ساختمان عباس آباد با حضور تمامی مدیران استان، فرمانداران، شهرداران و روسای دانشگاه ها برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: موضوع آمایش استان و مشکلات شهرستان پردیس دو محور اصلی دستور کار این جلسه است. بخش آمایش از سال ۱۳۴۵ آغاز شده و هنوز هم به پایان نرسیده است.

وی در مورد موضوع آمایش استان تهران گفت: حفظ و احیای محیط زیست و کاهش ردپای اکولوژیک، افزایش نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه مدیریت استان، تعادل و توازن منطقه ای، کاهش تمرکز تراکم، ارتقا و بهبود نقش استان در روابط ملی و بین المللی، مدیریت یکپارچه مجموعه شهری، جامعه سالم؛ توسعه اقتصادی دانایی محور از مهمترین اهداف بنیادین طرح آمایش است.

ترکی گفت: در این طرح ابتدا باید سوال کنیم که استان چه موقعیتی دارد؟ (فرصتها، تهدیدها، ظرفیتها)؛ استان به کجا خواهد رفت؟ و سوم اینکه استان چگونه به اهداف دست پیدا می کند؟

محمد کارکن رئیس گروه برنامه ریزی آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در تشریح طرح آمایش گفت: ۴ فصل این برنامه انجام شده و فصل پنجم آغاز شده که تحلیل وضعیت و ساختار است. در فصل اول تا پنجم موضوعات جمعیتی و زیربنایی و اقتصادی را در ۶۱ جلد و هفت هزار برگ تهیه کردیم. حالا نیاز داریم تا اهداف بنیادین استان را استخراج کنیم اما باید این کار به تفکیک بخش ها باشد.

وی افزود: از تمامی مدیران استان می خواهیم با مطالعه دقیق پیشنهادات تا ۳۰ فروردین ۹۵ نظرات خود را ارائه نمایند.

ترکی در ادامه گفت: تمامی موارد قبل از عید به دستگاه ها ارائه شود تا در تاریخ معین نظرات خود و وزارتخانه و سازمان مادر خود را ارائه کنند. همچنین فردی هم در این خصوص انتخاب کنند تا روی موضوع تمرکز کند.

در ادامه جلسه شهرداران و مدیران تهران پیشنهادات و سوالات خود را مطرح کردند و بعد جلسه وارد دستور دوم در مورد توسعه شهرستان پردیس تهران بود.

لطفا برای شهرستان پردیس برنامه ریزی کنید

شهرام عدالتی رئیس دبیرخانه انجمن های تخصصی نخبگان و صاحبنظران توسعه استان تهران گفت: تنظیم طرح آمایش و تهیه اسناد شهرستانها مهمترین اتفاقات تهران در سال ۹۵ خواهد بود. باید بدانیم که دولت نمی تواند از سیر تا پیاز توسعه استان را برعهده بگیرد و قطعا باید کارها مشارکتی انجام شود.

وی افزود: پردیس ۲ بخش و ۴ دهستان دارد. بعد از ری بیشترین رشد جمعیت به پردیس اختصاص دارد. نکته قابل تامل این که در پردیس در مقابل ۱۰۰ زن ۹۹ مرد وجود دارد! نکته دیگر اینکه شاید فکر کنید بهارستان و اسلامشهر بیشترین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را دارند در حالی که پردیس بیشترین امار مددجویان را به خود اختصاص داده است.

این کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: به اعتقاد من باید نگرشی در شهرستانهای پردیس، بومهن و دماوند داشته باشیم. این در حالی است که هویت اجتماعی و محله بندی در پردیس شکل نگرفته و به نوعی شاهد خوابگاهی شدن این شهر هستیم.

عدالتی گفت: آمار جمعیت این شهرستان سال ۹۰ حدود ۱۰۷ هزار نفر بوده که تعداد شاغلین ۷۵ هزار نفر است در حالی که این شهرستان صنعتی نیست! به علاوه مشکلات زیست محیطی و ارجحیت مسکن بر صنعت مشکلاتی را به وجود آورده است. در حالی که جمعیت پردیس در ۲ سال آینده به ۵۰۰ هزار نفرخواهد رسید.

استاندار تهران بعد از استماع این گزارش گفت: اگر سیاست ساخت و سازهای غیرمجاز در تهران شکل نمی گرفت مشخص نبود چه فاجعه در حاشیه شهرهای تهران شکل می گرفت.

حیدرزاده مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: تاکنون ۱۱۶ واحد آبکاری در این شهرستان پلمپ شدند و به تعبیر من کلان شهری در کنار پایتخت در حال شکل گیری است و درخواست دارم فکر اساسی در این خصوص بکنید.

مس فروش رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران هم در مورد پردیس گفت: فعالیتهای صنایع آلاینده در این شهرستان هست و شخص رئیس جمهور و محیط زیست هم در این خصوص دستوراتی داده اند. بسیاری از شاغلان این شهرستان مجوز ندارند که ساماندهی لکه های صنفی آغاز شده است.

استاندار تهران خطاب به مدیرکل اوقاف گفت: چون زمینهای زیادی در این شهرستان متعلق به اوقاف است باید بیشتر رسیدگی و ساماندهی شود تا موقوفه خواری رخ ندهد.

فرماندار پردیس هم گفت: اگر مسکن مهر با این سرعت ایجاد نمی شد این مشکلات رخ نمی داد. اگر پردیس را به عنوان اولین شهر آمایش تهران قرار دهید تکلیف زودتر مشخص می شود.