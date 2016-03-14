جزئیات طرح نوروزی همراه اول اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: به مناسبت آغاز بهار طبیعت و عید نوروز، همراه اول به تمامی مشترکان دائمی و اعتباری خود در ۵ مبلغ متفاوت از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال عیدی می دهد.

در طرح نوروزی همراه اول که از یکم فروردین تا پایان روز ۱۳ فروردین ۹۵ اجرا می شود، برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری، پس از ثبت نام، یکی از ۵ مبلغ در نظر گرفته شده کاملا به صورت تصادفی فعال می شود. این عیدی به صورت اعتبار داخل شبکه بوده و مشترک می تواند برای مکالمه (داخل شبکه)، پیامک (داخل شبکه) و اینترنت از آن استفاده کند.

همراه اولی ها می توانند در بازه زمانی اعلام شده، از طریق شماره گیری یک کد دستوری، بصورت رایگان در این طرح ثبت نام کرده و از عیدی اپراتور اول که بصورت اعتبار داخل شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) در نظر گرفته شده، بهره مند شوند.

ثبت نام و دریافت عیدی تنها برای یک بار و فقط در ایام نوروز امکان پذیر است و مهلت استفاده از آن از زمان فعالسازی تا پایان روز ۱۳ فروردین است.

مشترکین همراه اول جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح می توانند به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.