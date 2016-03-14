خسارت تصادفات رانندگی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری عصر دوشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: سالانه در دنیا بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته و نزدیک به ۵۵ میلیون نفر مجروح می‌شوند که این آمار در حال کاهش است.

وی با بیان اینکه در جهان آمار تلفات ناشی از تصادفات در حال افزایش است، گفت: در کشور ما خوشبختانه این آمار رو به کاهش است و در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۱۴ هزار نفر در تصادفات کشته شدند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵۰ نفر کمتر است.

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه ۲۲ درصد تلفات مربوط عابرین پیاده و ۲۴ درصد مربوط به موتورسیکلت‌ها است، افزود: میانگین تلفات عابرین پیاده و موتورسواران در کشور ۴۶ درصد است که این میزان در قم ۵۷ درصد است و افزایش نسبت به میانگین کشوری دارد در حالی که در تصلدفات درون شهر قم ۱۰ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی با توجه به اینکه تعطیلات نوروز را در پیش داریم، تصریح کرد: امیدواریم کمترین حوادث رانندگی را در این ایام شاهد باشیم.

فرهنگ رانندگی بهتر شده است

سردار مهری گفت: در کشور نزدیک به ۱۸ میلیون خودرو و بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت تردد دارد، گفت: تغییر رفتار راننده می‌تواند در کاهش تصادفات مؤثر باشد و امروز نسبت به سال گذشته فرهنگ رانندگان بهتر شده است.

وی با بیان اینکه در طی ۱۱ ماه یک میلیون و ۲۵۰ هزار وسیله نقلیه وارد چرخه شده است و بیش از یک میلیون و نیم گواهینامه جدید صادر شده، افزود: پیش بینی می‌شود با این اوصاف در سال آینده تعداد سفر‌ها بیشتر شود که این مراقبت بیشتری را می‌طلبد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه حدود ۷ درصد تولید درآمد ناخالص ملی کشور مربوط به خسارات تصادفات است، گفت: این مقدار قابل توجهی و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار موتورسیکلت توسط پلیس پلاک شده است، ادامه داد: امسال ۸ میلیون موتورسیکلت جریمه و حدود یک میلیون موتور به پارکینگ منتقل شده است و حدود ۵۰۰ هزار موتورسیکلت در کشور در پارگینگ است که به حال خود‌‌ رها شده‌اند.

مهری با بیان اینکه باید ساختار موتورسیکلت‌ها تغییر کند، گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که با توجه به اینکه موتور‌های فعلی کاربراتوری هستند لذا در سال ۹۵ تولید این موتور‌ها متوقف و به جای آن موتورسیکلت‌های برقی و دو گانه سوز تولید شوند که این می‌تواند برای مهار این وسیله نقلیه مؤثر باشد.