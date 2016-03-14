ثبت بیش از ۱۸میلیون خودرو در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: در آستانه سال نو پلیس، برنامه‌های انتظامی و ترافیکی خاصی را برای رفت و آمد مردم در سراسر کشور پیش بینی کرده است.

وی گفت: بر اساس آمارهایی که در دنیا وجود دارد، سالانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۵۵ میلیون نفر نیز مجروح می‌شوند.

رئیس پلیس راهور ناجا بیان کرد: در کشور ما خوشبختانه از سال‌های گذشته با همت پلیس و سایر مسئولان کشور نسبت به پیشگیری از تصادفات اقدامات خوبی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی به دلیل افزایش تصادفات رانندگی و کشته‌های ناشی از آن، سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ را دهه اقدام برای ایمنی نامگذاری کرده است، افزود: کشور ایران نیز از سال ۸۴ تا پایان سال ۹۳ کاهش ۱۰ هزار و ۸۸۸ نفر کشته را در طی این ۱۰ سال گذشته داشته است.

مهری بیان کرد: در سال ۹۲ تعداد ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر، در سال ۹۳ نیز تعداد ۹۶ هزار و ۸۹۲ نفر و در ۱۰ ماهه سال‌جاری نیز بیش از ۱۴ هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند.

وی با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال‌جاری ۴۵۰ نفر تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی کاهش یافته است، افزود: ۲۶۰ هزار نفر نیز در حوادث ترافیکی سال جاری مجروح شده‌اند.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی بیان کرد: از میان کشته شدگان تصادفات رانندگی، ۲۲ درصد عابر پیاده و ۲۴ درصد موتورسوار بودند، همچنین از میان ۶ هزار تصادف فوتی امسال، سه هزار راننده مقصر و سه هزار راننده غیرمقصر بودند.

افزایش تعداد موتورسواران در قم

وی با اشاره به افزایش تعداد موتورسواران در استان قم افزود: در شهر قم تعداد تصادفات فوتی کاهش داشته است.

سردار مهری بیان کرد: از زمانی که پلاک ملی را نصب کردیم، بیش از ۱۸ میلیون خودرو و بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت ثبت شده است که سه هزار راننده متخلف در تصادفات فوتی، باعث صدمه به امنیت مردم شدند.

وی با بیان اینکه به طور میانگین در شهر‌های کشور ۴۶ درصد از فوت شدگان تصادفات عابرین پیاده هستند افزود: میزان کشته شدگان تصادفات عابرین پیاده در استان قم ۵۷ درصد است.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: در قم، تعداد کشته‌ها توسط موتورسواران، چهار درصد بیشتر از دیگر شهرهاست و یکی از دلایل آن این است که مردم قم بیشتر از دیگر شهر‌ها از موتور استفاده می‌کنند.

وی بیان کرد: در طرح نوروز ۹۵ با برنامه ریزی‌هایی که با همکاری نهادهای دیگر صورت گرفته است، تلاش داریم که نوروز ایمن و سفر آرامش بخش برای مسافران نوروزی فراهم کنیم.