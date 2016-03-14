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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۲۱

آیت الله صافی گلپایگانی:

جامعه ایران در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی باید نمونه باشد

جامعه ایران در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی باید نمونه باشد

قم - یکی از مراجع تقلید گفت: جامعه ایران باید در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نمونه باشد و این جزو وظایف اسلامی ما است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار رئیس پلیس راهور ناجا اظهار داشت: در انجام کارهای دینی در اسلام باید حساس بود، هر کس کوتاهی کند، مسئول است.

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، افزود: آمار و ارقامی که ارائه کردید، معنا و مفهوم زیادی در بر داشت و ما باید نسبت به آن‌ها حساسیت بیشتری داشته باشیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تأکید کرد: جامعه ایران در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی باید نمونه باشد و این جزء وظایف اسلامی ما است، در غیر این صورت همه ما در روز قیامت و نزد خداوند متعال مسئول هستیم.

آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه اقدامات نیروی انتظامی مورد رضایت حضرت ولیعصر(عج) است، گفت: آسایش مردم و تأمین امنیت آن‌ها مسئله اساسی است، بنابراین کار پلیس عبادت و عمل آن خیر است، من هم دلم می‌خواست مثل شما خدمت می‌کردم.

۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در این دیدار با بیان اینکه موضوع راهنمایی و رانندگی و استفاده از وسایل نقلیه یکی الزامات امروزی بشر است، تصریح کرد: انسان‌ها امروزه یا مسافر، یا راننده و یا عابر پیاده هستند و به نوعی با وسایل نقلیه سر و کار دارند، بنابراین استفاده از وسایل نقلیه فرهنگ خاص خود را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد و نیز تعداد وسایل نقلیه از سال ۸۴ تاکنون چندین برابر شده است، گفت: سالانه حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: البته کنترل پلیس بیشتر شده و مردم نیز قوانین را رعایت می‌کنند و امسال در ۱۰ ماهه نخست، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۵۰ نفر کمتر کشته شده و در سال ۹۳ تعداد ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر فوت شده‌اند.

وی با اشاره به نقش سه عامل وسیله نقلیه، جاده و راننده در تصادفات، تأکید کرد: راننده در تصادفات نقش کلیدی دارد و رفتارش باید تغییر پیدا کند.

مهری افزود: افزایش مجازات و فرهنگ‌سازی در استفاده از وسایل نقلیه، مردم را به رعایت بیشتر قانون ترغیب خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد: امسال حدود ۶ هزار تصادف فوتی،۱۰۰ هزار تصادف جرحی، سه هزار راننده مقصر با ۱۴ هزار کشته و ۲۶۰ هزار نفر مجروح داشتیم.

کد مطلب 3580251

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