به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار رئیس پلیس راهور ناجا اظهار داشت: در انجام کارهای دینی در اسلام باید حساس بود، هر کس کوتاهی کند، مسئول است.

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، افزود: آمار و ارقامی که ارائه کردید، معنا و مفهوم زیادی در بر داشت و ما باید نسبت به آن‌ها حساسیت بیشتری داشته باشیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تأکید کرد: جامعه ایران در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی باید نمونه باشد و این جزء وظایف اسلامی ما است، در غیر این صورت همه ما در روز قیامت و نزد خداوند متعال مسئول هستیم.

آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه اقدامات نیروی انتظامی مورد رضایت حضرت ولیعصر(عج) است، گفت: آسایش مردم و تأمین امنیت آن‌ها مسئله اساسی است، بنابراین کار پلیس عبادت و عمل آن خیر است، من هم دلم می‌خواست مثل شما خدمت می‌کردم.

۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در این دیدار با بیان اینکه موضوع راهنمایی و رانندگی و استفاده از وسایل نقلیه یکی الزامات امروزی بشر است، تصریح کرد: انسان‌ها امروزه یا مسافر، یا راننده و یا عابر پیاده هستند و به نوعی با وسایل نقلیه سر و کار دارند، بنابراین استفاده از وسایل نقلیه فرهنگ خاص خود را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد و نیز تعداد وسایل نقلیه از سال ۸۴ تاکنون چندین برابر شده است، گفت: سالانه حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: البته کنترل پلیس بیشتر شده و مردم نیز قوانین را رعایت می‌کنند و امسال در ۱۰ ماهه نخست، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۵۰ نفر کمتر کشته شده و در سال ۹۳ تعداد ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر فوت شده‌اند.

وی با اشاره به نقش سه عامل وسیله نقلیه، جاده و راننده در تصادفات، تأکید کرد: راننده در تصادفات نقش کلیدی دارد و رفتارش باید تغییر پیدا کند.

مهری افزود: افزایش مجازات و فرهنگ‌سازی در استفاده از وسایل نقلیه، مردم را به رعایت بیشتر قانون ترغیب خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد: امسال حدود ۶ هزار تصادف فوتی،۱۰۰ هزار تصادف جرحی، سه هزار راننده مقصر با ۱۴ هزار کشته و ۲۶۰ هزار نفر مجروح داشتیم.