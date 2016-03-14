رانندگان قانونمند تشویق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ظهر دوشنبه در دیدار رئیس پلیس راهور ناجا اظهار داشت: بشر بر اساس طبیعت خود تا زمانی که خود را نیازمند ببیند کمتر از حدود خود تجاوز می‌کند اما زمانی که خود را بی‌نیاز دید تجاوزگر می‌شود یعنی تنها در محدوده خودش حرکت نمی‌کند.

وی گفت: بخشی از مسئولیت‌های جامعه به عهده جوانان است، طبیعت جوانان حالت استغنایی دارد و نتیجه آن قدرت تجاوزگری است.

استاد سطوح عالی حوزه عنوان کرد: عامل بازنگهدارنده تجاوز‌گری در وجود بشر، بزرگان دین و علما و همچنین نیروی انتظامی هستند تا بتوان جامعه را منظم کرده و مردم را به آسایش برسانند.

وی با بیان اینکه پلیس عامل بازدارنده از تجاوز و همچنین عامل آسایش مردم است، افزود: شما با حسن تدبیر می‌توانید جامعه را به گونه‌ای پیش ببرید که رشد فرهنگی داشته باشد زیرا اگر فرهنگ ضعیف شود، طغیان‌گری برای شما نیز دردسر ایجاد می‌کند.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: زمانی که مراجع تقلید مردم جامعه را هدایت می‌کنند افراد زیادی مطیع اوامر آن‌ها شده و بر اساس دستورات آن‌ها عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه وجود نیروی انتظامی جلوی طغیان‌گران را می‌گیرد، افزود: در مورد رانندگان، تنها در موضع تخلفات و جرایم فعالیت نداشته باشید، بلکه برای رعایت قوانین و مقررات نیز مشوق‌هایی در نظر بگیرید و کلاس‌های آموزشی نیز در این زمینه برگزار شود.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه جامعه در موضوع رانندگی نیازمند به یک رشد فرهنگی است، ادامه داد: نیروی انتظامی باید رانندگانی که قوانین و مقررات را رعایت می‌کنندرا تشویق کند تا مردم فکر نکنند همیشه در زمینه جرایم رانندگی اقدام می‌کنید زیرا قرار دادن مشوق‌ها موجب می‌شود مردم مقررات را بیشتر رعایت کنند.