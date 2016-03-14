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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۲۷

آیت الله مکارم شیرازی:

تخلفات رانندگی گناه است

تخلفات رانندگی گناه است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: تخلفات رانندگی حرام است و اگر مردم با این دید نگاه کنند قوانین را رعایت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر دوشنبه در دیدار سردار مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه(س)، اظهار اشت: علاوه بر بیان خسارت‌های مالی ناشی از تخلفات رانندگی و تصادفات باید به خسارات مالی هم توجه شود و میزان آن و تأثیری که در اقتصاد دارد برای مردم شرح داده شود.

وی از اینکه تصادفات کاهش یافته است ابراز خرسندی کرد و گفت: در رتبه‌های بین المللی هم باید درجه خود را بهبود دهیم.

استاد برجسته حوزه افزود: تخلفات رانندگی علاوه بر صدمات مالی و جانی که به بار می‌آورد کسی که آن را مرتکب شده است مسئولیت شرعی بر عهده دارد و ما به صراحت اعلام می‌کنیم که تخلفات رانندگی حرام است.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینگه تخلفات راهنمایی و رانندگی گناه است، ادامه داد: اگر مردم با این دید نگاه کنند قوانین را رعایت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه تا فرهنگ مردم تغییر نکند مشکلات هم عوض نمی‌شود، توضیح داد: در این خصوص کارهای فرهنگی زیادی انجام دهید و هرچه بیشتر کار فرهنگی انجام شود نتیجه بیشتری خواهد داشت.

این مرجع تقلید گفت: توجه به مسئولیت شرعی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند تأثیر مهمی در کاهش تخلفات داشته باشد.

وی در پایان به مشکلات موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و افزود: این معمای بلا حلی نیست و باید یک روز مشکل موتورسیکلت‌ها و سرنشینان آن که آزادانه تخلف می‌کنند حل شود.

کد مطلب 3580343

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