تخلفات رانندگی گناه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر دوشنبه در دیدار سردار مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه(س)، اظهار اشت: علاوه بر بیان خسارت‌های مالی ناشی از تخلفات رانندگی و تصادفات باید به خسارات مالی هم توجه شود و میزان آن و تأثیری که در اقتصاد دارد برای مردم شرح داده شود.

وی از اینکه تصادفات کاهش یافته است ابراز خرسندی کرد و گفت: در رتبه‌های بین المللی هم باید درجه خود را بهبود دهیم.

استاد برجسته حوزه افزود: تخلفات رانندگی علاوه بر صدمات مالی و جانی که به بار می‌آورد کسی که آن را مرتکب شده است مسئولیت شرعی بر عهده دارد و ما به صراحت اعلام می‌کنیم که تخلفات رانندگی حرام است.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینگه تخلفات راهنمایی و رانندگی گناه است، ادامه داد: اگر مردم با این دید نگاه کنند قوانین را رعایت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه تا فرهنگ مردم تغییر نکند مشکلات هم عوض نمی‌شود، توضیح داد: در این خصوص کارهای فرهنگی زیادی انجام دهید و هرچه بیشتر کار فرهنگی انجام شود نتیجه بیشتری خواهد داشت.

این مرجع تقلید گفت: توجه به مسئولیت شرعی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند تأثیر مهمی در کاهش تخلفات داشته باشد.

وی در پایان به مشکلات موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و افزود: این معمای بلا حلی نیست و باید یک روز مشکل موتورسیکلت‌ها و سرنشینان آن که آزادانه تخلف می‌کنند حل شود.