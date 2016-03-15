دانشجوی ارشد بدون آزمون در دانشگاه اراک پذیرش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه اراک برنامه دارد طبق آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون پذیرش کند.

متقاضیان شرکت در این دوره تا ۱۰ اردیبهشت ماه مهلت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی این دانشگاه به نشانی est.araku.ac.ir مراجعه و با مطالعه اطلاعیه نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه اقدام کنند.

استفاده از این سهمیه بر اساس آئین نامه ها و ضوابط مربوط بوده و پس از بررسی های دقیق، نتایج برای نیمسال اول ۹۶-۹۵، در اواخر شهریور ماه اعلام می شود.

ضوابط پذیرش و اعلام نتایج نهائی، دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی ملاک عمل در این دوره از پذیرش است که در هر زمان احتمال تغییر در آنها وجود دارد.