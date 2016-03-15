«آرسن ونگر» و احتمال جدایی از آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، این مربی فرانسوی با اینکه از جانب مدیران باشگاه مورد حمایت است اما حمایت جامعه هواداری را در اختیار ندارد.

بر پایه گزارش رسانه های انگلیسی، پس از شکست مقابل تیم های سوانزی، منچستریونایتد، بارسلونا و واتفورد، انتقاد هواداران از این مربی بیشتر شده و با پارچه نوشته هایی مبنی بر اینکه باشگاه را ترک کند به استقبال وی می آیند.

آرسن ونگر طبق اعلام دیلی میل شاید مجبور شود با فشار هواداران به حضور ۲۰ ساله خود در این تیم پایان دهد.

تیم فوتبال آرسنال چهارشنبه در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا میهمان بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ است. توپچی ها بازی رفت را دو بر صفر شکست خورده اند.