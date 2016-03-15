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۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات شطرنج گرامیداشت یاد ۸۰۰۰ شهید استان همدان برگزار شد

مسابقات شطرنج گرامیداشت یاد ۸۰۰۰ شهید استان همدان برگزار شد

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مسابقات شطرنج گرامیداشت یاد سرداران، امیران، فرماندهان و ۸۰۰۰ شهید استان همدان در خانه شطرنج همدان برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آخرین مسابقه رسمی هیئت شطرنج استان همدان در سال ۹۴ اظهار داشت: این مسابقات در آستانه سال نو و به مناسبت بزرگداشت یاد سرداران، امیران، فرماندهان و ۸ هزار شهید استان همدان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقه با شرکت ۴۰ نفر با زمان ۱۲ دقیقه برای هر بازیکن و ۳ ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان رقابت فشرده بین شطرنج‌بازان، شایان رحمتیان، محمود اسکندری و امیرعلی دلاوری همگی با ۷ امتیاز و پوئن شکنی متفاوت، اول تا سوم شدند.

بابایی عنوان کرد: در دیگر نتایج این مسابقات میلاد عبد المحمدی و ساسان علی بابایی با ۶.۵ امتیاز در مکان‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و سعید نوروزی پسند ضمن کسب ۵.۵ امتیاز، عنوان بهترین بازیکن با ریتینگ زیر ۱۷۰۰ را کسب کرد.

وی با اشاره به داوران این مسابقات بیان کرد: داوری این مسابقات را ایرج صباح و بهاره قربانی به عهده داشتند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: در پایان این مسابقات مراسم اختتامیه و اهدای جوایز، داوران و مسئول کمیته مسابقات برگزار و از نفرات برتر با اهدای جایزه و لوح قهرمانی، تقدیر به عمل آمد.

بابایی بابیان اینکه سال ۹۴ سال مناسبی برای شطرنج استان همدان بود، گفت: در سال جاری شطرنج‌بازان استان همدان در مسابقات کشوری خوش درخشیدند و شاهد رشد شطرنج استان بودیم.

کد مطلب 3580908

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