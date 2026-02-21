  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۷

قهرمانی پارسا رحیمی در رپید هرمزگان

قهرمانی پارسا رحیمی در رپید هرمزگان

بندرعباس- مسابقات ریتد سریع شطرنج هرمزگان با قهرمانی پارسا رحیمی شهیرزادی در بندرعباس به پایان رسید.

به گزارش خبرگراری مهر، مسابقات ریتد سریع (رپید) شطرنج استان هرمزگان با حضور ۳۳ بازیکن روز دوم بهمن‌ماه به میزبانی هیئت شطرنج استان در بندرعباس برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۹ دور به روش سوئیسی پیگیری شد که در پایان پارسا رحیمی شهیرزادی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

سید امیرمحمد موسوی در جایگاه دوم ایستاد و محمدامین شهریاری‌پور مقام سوم را کسب کرد. محمد اصبحی و امین فلاح نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

در بخش جوایز ویژه، جعفر ناظری به عنوان بازیکن برتر زیر ریتینگ ۱۷۰۰ معرفی شد. امیرعباس میرزایی عنوان بازیکن برتر رده سنی زیر ۱۴ سال و هورا میرزایی عنوان برترین بازیکن زیر ۱۲ سال را کسب کردند.

همچنین ابوالفضل دریایی به عنوان بازیکن بدون ریتینگ برتر شناخته شد.

سرداوری این مسابقات را ابراهیم ذاکری گورانکی، داور درجه یک، بر عهده داشت.

کد خبر 6755821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها