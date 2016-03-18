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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۱۶

توصیه های نوروزی جمعیت هلال‌احمر؛

سلامت سفر را با حمل مواد غذایی فاسد شدنی تهدید نکنیم

سلامت سفر را با حمل مواد غذایی فاسد شدنی تهدید نکنیم

مهمترین نکته در طول سفر، تهیه و مصرف مواد غذایی سالم است. از همین رو، توصیه می شود از حمل غذاهای فاسد شدنی، پرهیز کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر با توجه به نزدیک‌شدن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی، به‌ منظور آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم برای پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و مواجهه با بیماری های مبتلابه‌ در سفر، توصیه‌های امدادی، بهداشتی و سلامتی برای هموطنان دارد.

توصیه‌های امدادی، بهداشتی و سلامتی جمعیت هلال‌احمر در چند بخش در اختیار هموطنان قرار می‌گیرد تا با رعایت این نکات بتوانند اوقاتی خوش و بدون هر نوع حادثه و ناخوشایندی را در ایام نوروز برای خود و خانواده، رقم بزنند. بر این اساس در بخش سوم این توصیه‌ها به اهمیت و ضرورت توجه به سلامت در سفر پرداخته‌ایم.

سلامت در سفر

- در هنگام مسافرت به كودك خود بياموزيد كه آب برخي از شيرهاي آب پارك‌ها و معابر عمومي، ممكن است غير آشاميدني باشد.

- در هنگام مسافرت مواد غذايي مورد نیاز خود را از فروشگاه‌هاي معتبر تهيه و از منقضی‌نشدن تاریخ مصرف آن اطمينان حاصل كنيد.

- در حین سفر؛ تا جایی که امکان دارد از غذاهاي ساده و مطمئن كه خودتان تهیه‌کرده‌اید، استفاده و از مصرف سالاد و سبزیجات در رستوران‌ها خودداري كنيد.

- هموطن گرامی! از ريختن زباله در اماكن و معابر عمومي جدا خودداري کنید. زباله‌های خود را در طول سفر، در کیسه‌های نايلون نگهداري و در سطل زباله شهري بريزيد.

- هموطن گرامی! سيگار كشيدن در مراكز زيارتي، اماكن عمومي و وسيله نقليه همگاني، تجاوز به حقوق عمومي جامعه محسوب می‌شود و ازنظر قانوني نيز ممنوع است. از اين عمل غيراخلاقي جدا خودداری كنيد.

- آیا می‌دانید مطالعه در داخل وسايل نقليه در حال حركت، موجب خستگي و آسيب جدي چشم می‌شود؟!

- هموطن گرامی! حین سفر از حمل گوشت و تخم‌مرغ خام و فرآورده‌های لبني با ماندگاري كوتاه خودداري کنید؛ چرا که به‌ سرعت فاسد مي‌شود.

کد مطلب 3582555
حبیب احسنی پور

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