سلامت سفر را با حمل مواد غذایی فاسد شدنی تهدید نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جمعیت هلالاحمر با توجه به نزدیکشدن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی، به منظور آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به مردم برای پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و مواجهه با بیماری های مبتلابه در سفر، توصیههای امدادی، بهداشتی و سلامتی برای هموطنان دارد.
توصیههای امدادی، بهداشتی و سلامتی جمعیت هلالاحمر در چند بخش در اختیار هموطنان قرار میگیرد تا با رعایت این نکات بتوانند اوقاتی خوش و بدون هر نوع حادثه و ناخوشایندی را در ایام نوروز برای خود و خانواده، رقم بزنند. بر این اساس در بخش سوم این توصیهها به اهمیت و ضرورت توجه به سلامت در سفر پرداختهایم.
سلامت در سفر
- در هنگام مسافرت به كودك خود بياموزيد كه آب برخي از شيرهاي آب پاركها و معابر عمومي، ممكن است غير آشاميدني باشد.
- در هنگام مسافرت مواد غذايي مورد نیاز خود را از فروشگاههاي معتبر تهيه و از منقضینشدن تاریخ مصرف آن اطمينان حاصل كنيد.
- در حین سفر؛ تا جایی که امکان دارد از غذاهاي ساده و مطمئن كه خودتان تهیهکردهاید، استفاده و از مصرف سالاد و سبزیجات در رستورانها خودداري كنيد.
- هموطن گرامی! از ريختن زباله در اماكن و معابر عمومي جدا خودداري کنید. زبالههای خود را در طول سفر، در کیسههای نايلون نگهداري و در سطل زباله شهري بريزيد.
- هموطن گرامی! سيگار كشيدن در مراكز زيارتي، اماكن عمومي و وسيله نقليه همگاني، تجاوز به حقوق عمومي جامعه محسوب میشود و ازنظر قانوني نيز ممنوع است. از اين عمل غيراخلاقي جدا خودداری كنيد.
- آیا میدانید مطالعه در داخل وسايل نقليه در حال حركت، موجب خستگي و آسيب جدي چشم میشود؟!
- هموطن گرامی! حین سفر از حمل گوشت و تخممرغ خام و فرآوردههای لبني با ماندگاري كوتاه خودداري کنید؛ چرا که به سرعت فاسد ميشود.
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