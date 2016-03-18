بارش شدید برف در محور هراز و فیروزکوه/حضور پررنگ نیروهای پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، برف و کولاک که از روز پنج شنبه در بخش هایی از استان تهران نظیر دماوند و فیروزکوه آغاز شده بود، در ساعاتی از شب نیز ادامه پیدا کرد.

با توجه به تعطیلات آخر هفته و در آستانه سال جدید، میزان تردد وسائل نقلیه در محورهای منتهی به استان مازندران افزایش پیدا کرده بود.

با توجه به بارش برف و کولاک که مه گرفتگی را نیز در برخی محورها به همراه داشت، نیروهای راهداری به همراه نیروهای امدادی و انتظامی به خدمت رسانی به رانندگان پرداختند.

راهداران در برخی محورها نظیر محور دماوند به منظور تسهیل در روند عبور و مرور رانندگان و مسافران نوروزی، اقدام به نمک پاشی کردند و اگرچه ترافیک نیمه سنگینی در برخی محورها وجود داشت اما با تلاش های نیروهای راهداری و پلیس، خدمت رسانی به شکل مطلوبی انجام شد.

سرهنگ عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای پلیس راه در محورهای منتهی به شرق استان تهران حضور فعال داشته و به خدمت رسانی مشغول هستند.

وی افزود: با توجه به افزایش حجم عبور و مرور در برخی محورهای شرق استان تهران، محدودیت های ترافیکی اعمال شد و با تلاش پلیس، روان سازی بار ترافیکی در شب گذشته انجام گرفت.

سرهنگ ناظری گفت: باید رانندگان همواره رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را سرلوحه کار خود قرار داده و زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.