کولاک مقطعی در محورهای زنجان حاکم است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:با توجه به اینکه بارش برف در استان طی چند روز گذشته شروع شده است در حال حاضر کولاک مقطعی در محورهای زنجان به دندی، زنجان به تهم به چورزق، زنجان به طارم،زنجان به خدابنده،خدابنده به سلطانیه حاکم است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده است و رانندگان حتما خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به گزارش هواشناسی سامانه بارشی همچنان در استان به صورت پراکنده تداوم دارد و در این راستا شاهد وقوع کولاک و یخبندان در استان هستیم.

خوشکام اظهار کرد: با بارش برف سطح جاده ها لغزنده می شود و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیر مجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنند.

وی ادامه داد: به هنگام لغزنده بودن سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود، بنابراین رانندگان حتما با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

خوشکام تاکید کرد: با توجه به حاکم بودن مه در برخی از محورهای مواصلاتی استان، دید بسیار ضعیف است و رانندگان باید آستانه دید خود را وسیع کنند.

وی افزود: مردم عزیز به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان یادآورشد: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.

خوشکام به وضعیت راههای ارتباطی روستایی اشاره کردوافزود:تعداد کثیری از راههای ارتباطی روستایی مسدود شده است که راهداران در حال بازگشایی راههای هستند.

وی به تعداد تردد طی ۲۷ اسفند ماه سالجاری در جاده های زنجان اشاره کردوافزود: در این بزه زمانی ۲۸۲ هزار و ۴۲۴تردد در جاده های استان رخ داده است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان تصریح کرد:طی سالجاری تعداد تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۰۴ هزار و ۷۱۹ تردد بوده ۷.۳ درصد کاهش دارد.