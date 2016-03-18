به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهرجمعه در بازدید از پایگاه‌های سلامت هلال‌احمر تصریح کرد: هلال‌احمر با قدمت ۹۰ ساله یکی از نهادهای خدمت رسان شناخته شده در حوادث است و هرکجا توانسته به نیازمندان و حادثه دیدگان ارائه خدمت کرده است.

وی با بیان اینکه این نهاد خدمت‌رسانی معتقد به امدادرسانی بدون مرز است و هرکجا نیازمندی باشد، امدادرسانی دریغ نخواهد شد، متذکر شد: در ایام تعطیلات با سه طرح ایمنی و سلامت، طرح امداد و نجات جاده ای و طرح داوطلبان به گردشگران ارائه خدمت خواهیم کرد.

وی افزود: هلال‌احمر حتی در صورت بروز حادثه در خارج از مرزهای تعیین شده حیطه مسئولیت خود اقدام به ارائه خدمت کرده و در هر مکانی حادثه‌ای نیاز به خدمت‌رسانی داشته دریغ نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کاهش سطح حادثه و امدادرسانی به موقع را از سیاست‌های این نهاد عنوان کرد و گفت: هر چند اغلب مردم در هنگام حادثه به درستی نمی‌دانند با کدام نهاد باید تماس بگیرند، ما در صورت اطلاع از حادثه‌ای در محل حاضر می‌شویم.

غیبی افزود: به صورت متداول شهروندان با ۱۱۰ تماس می‌گیرند و در صورتی که اورژانس اطلاع‌رسانی کرده و از هلال‌احمر کمک بخواهد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیروهای خود را اعزام می‌کنیم.

وی از آمادگی هزار و ۲۶۰ نیرو- ساعت در امداد جاده‌ای و ۲۵۰ نفر در طرح ایمنی و سلامت هلال‌احمر خبر داد و تأکید کرد: در تعطیلات نوروزی ۱۷ پایگاه ثابت و سیار در جاده‌ها و ۱۵ پایگاه سلامت، ۱۱ خیمه نماز و ۱۱ ایستگاه دوستدار کودک دایر کردیم.