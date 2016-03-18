می خواهند جایگاه نظارتی سازمان غذا و دارو را زیر سئوال ببرند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرناز خیراندیش در خصوص ایمنی محصولات غذایی تراریخته دارای مجوز مصرف در کشور اظهار داشت: افراد متقاضی دریافت هر نوع مجوزی برای فرآورده های غذایی تراریخته، قبل از هر اقدامی می بایست مدارک مورد نظر خود که صد البته مطابق با آخرین ضوابط و آیین نامه های تدوین شده در سازمان غذا و دارو هستند را ارائه دهند

وی با بیان اینکه ضوابط مذکور بر گرفته از آخرین مقررات و دستوالعمل های مرتبط در اتحادیه اروپا، مالزی و پروتکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهنا مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی ایران است تصریح کرد: پس از آنکه مدارک از نظر رخدادهای تراریختگی این نوع محصولات غذایی توسط کارشناسان سازمان، جزِء به جزء و مورد به مورد بررسی گردیده و از منظر ایمنی و سلامت انسانی و همچنین دارا بودن مجوز مصرف در سایر کشورها به خصوص اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی مورد تایید قرار گرفت از سوی سازمان غذا و دارو، نسبت به صدور مجوزهای لازم آن محصول اقدامات لازم صورت می گیرد.

خیراندیش در ادامه به نکته ضروری دیگری هم اشاره کرد و گفت: در راستای رعایت حقوق مصرف کننده ، همه این قبیل محصولات از روغن های خوراکی سویا و کلزا گرفته تا ذرت در اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو مطابق با دستورالعمل برچسب گذاری محصولات تراریخته برچسب گذاری می شوند.

وی اضافه کرد: تمامی محصولات غذایی تراریخته دارای مجوز موجود در بازار که در تیررس مسائل رقابتی ناسالم مورد هجمه قرار گرفته اند نه صرفا در ایران که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز از نظر ایمنی غذایی برای مصرف انسان مورد تایید هستند.

خیراندیش در پایان افزود: سازمان غذا و دارو این حق را برای خود قائل است تا در محاکم قضائی نسبت به کسانی که اگر چه در کالبد خیر خواهان سلامت، قصد پیش برد مقاصد اقتصادی خود را دارند و بدون مستندات لازم با مطرح کردن بی پایه و اساس نام یک برند روغن سرخ کردنی، قصد زیر سئوال بردن جایگاه نظارتی این سازمان را دارند اقامه دعوا نماید.