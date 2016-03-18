محیط بان دنا از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام حسین خالدی محیط بان پارک ملی دنا که در دادگاه بدوی و تجدید نظر یاسوج به اعدام محکوم شده بود، با بخشش اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت و دقایقی پیش از زندان آزاد شد.

آیین بخشش این محیط بان دنا امروز جمعه باحضور آیت الله ملک حسینی و بزرگان ایلات و طوایف، ریش سفیدان منطقه، مسئولین قضایی و ... در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد و خانواده مرحوم پایه گذاران با حضور در این مراسم به بخشش خود رسمیت بخشیدند و غلامحسین خالدی پس از شش سال از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد.