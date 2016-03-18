طرح استیضاح شهردار نیشابور به نتیجه نرسید

صادق هوشمند در گفت و گو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهار داشت: طرح سئوال از شهردار نیشابور حدود سه ساعت به طول انجامید و شهردار پس از استماع سوالات برخی اعضا به صورت مستند پاسخگوی این سوالات بود به نحوی که اکثر اعضا پاسخ های شهردار را قانع کننده دانستند و از وی حمایت کردند.

وی افزود: در یکصدم بیست و پنجمین جلسه علني شورای اسلامی شهر نیشابور پس از طرح سوالات آقایان اقبالی،صادقی وخانم بلالی، سید عباس حسینی شهردارنیشابور به سوالات مطروحه پاسخ قانع کننده داد.

وی ادامه داد: این جلسه که با دستور کار طرح سوال از شهردار برگزار شده بود، شهردار پس از استماع سوالات برخی اعضا به صورت مستند پاسخگوی این سوالات بود و طرح استیضاح شهردار را ناکام گذاشت.

هوشمند با بیان این مطلب که پروژه استیضاح شهردار در حالی رقم خورد که اصلا وقت مناسبی برای این کار نبود ادامه داد: بیشترین حجم کار شهرداری در آستانه سال جدید است به نحوی که همه مردم انتظار دارند مشکلات عمرانی و خدماتی به انجام برسد حال اینکه متأسفانه سوالات برخی از همکاران زمانی طرح شد که شهردار را از متمرکز شدن برای اجرای پروژه های نوروزی باز نگاه داشت.

وی بیان کرد:شهردار نیشابور در حالی سکان بزرگترین نهاد اجتماعی و خدماتی شهر را به دست گرفت که چهار ماه از سال گذشته بود و این سازمان با چهل میلیارد تومان بدهی تحويل وی شد.

وی افزود : باید دقت داشته باشید که شهردار مجری تحقق بودجه است حال اینکه بودجه ۹۴ توسط شهردار سابق تهیه و به تصویب شهردار رسیده بود که جناب حسینی کمترین نظری را در این بودجه نداشت یعنی برخی از ردیف ها مغایر با مسئولیت وی بود ولی وی به مطلوب ترین مدل ممکن ردیف های پیش بینی شده در بودجه را پیش برده است.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان تصریح کرد: این نکته هم قابل تامل است که خیلی از مدیران شهرداری نیز با ایشان همسو و همفکر نبودند و چند ماه طول کشید تا شهردار شناخت نسبی از مدیران و کارکنان شهرداری دست پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت عالیه شورای اسلامی با بیان اینکه ۷ماه زمان کوتاهی است که بخواهیم عملکرد شهردار را به درستی ارزیابی کنیم گفت: اقدامات خوب و درخور توجهی طی این مدت کوتاه در شهرداری صورت پذیرفته است که در این میان می توان از کاهش بدهی های شهرداری از ۴۰ميليارد به هفت ميليارد تومان، تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع ، افزایش حجم پروژه های عمرانی از لحاظ کمی و کيفي ،اهتمام ویژه به اصلاح ورودی های شهر اشاره کرد.

وی ادامه داد: آغاز نهضت درخت کاری به نحوی که طی این مدت به اندازه ۱۰سال درخت در سطح شهر کشت شده است و آسفالت بی سابقه معابر که حجم آن نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است،ایجاد فضای باز برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی،نگاه ویژه به مناطق محروم و کم برخوردار عنوان کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال حد اقل ۱۴۰کوچه در مناطق کم برخوردار زیر سازی و آسفالت شده است و تحقق ۹۰ درصد بودجه درحالی که در سال ۹۴ تمام شهرداری های کشور با مشکلات عدیده اقتصادی رو به رو بودند دستاورد مهمی است.

هوشمند افزود: نبود ثبات شهردار در شهری مثل نيشابور،مهمترین آسیبی است که خسارات جبران ناپذیری را ممکن است برای شهر به همراه داشته باشد امیدواریم که همکاران محترم در شورای شهر به این نکته توجه بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی شهردار فعلی نیشابور به عنوان شهردار اسفراین، شهردار سبزوار، شهردار بجنورد و مدیرکل دفتر آموزش استانداری خراسان بزرگ و یک دوره عضویت شورای شهر بجنورد را در سوابق اجرایی و مدیریتی خود دارد.