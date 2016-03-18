جاده چالوس بازگشایی شد/ریزش کوه؛ دلیل انسداد محور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جاده چالوس که بر اثر ریزش کوه مسدود شده بود با تلاش تیم های راهداری و پلیس راهور بازگشایی شد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز در محدوده منطقه «سرودار» در ۶ کیلومتری جاده کرج - چالوس کوه به شدت ریزش کرد که با تلاش اکیپ های راهداری و پلیس راه بعد از دو ساعت این محور بازگشایی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه بیش از هزار تن سنگ و خاک از کوه به داخل جاده ریزش کرده بود گفت: در ابتدای این اتفاق ترافیک شدیدی در محور ایجاد شد اما با پاکسازی به موقع، ترافیک رفته رفته کاهش پیدا کرد و در حال حاضر محور کرج - چالوس باز است.

رئیس پلیس راه استان البرز در پایان از رانندگانی که قصد عبور از این محور را دارند خواست برای تردد در این مسیر کوهستانی ضمن اطمینان از سلامت کامل خودروی خود، تجهیزات ایمنی، لباس گرم همراه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محور کرج - چالوس روز گذشته به دلیل بارش برف و کولاک مسدود شد محدوده انسداد محور در حوزه استحفاظی استان مازندران بود که پلیس راهور استان البرز مجبور به انسداد جاده از ابتدای ورودی میدان امیرکبیر در کرج شد.

در حال حاضر محور باز است و ترافیک سنگین گزارش می شود.