۵۰۰ هزار پلیس مسئول تامین نظم و امنیت تعطیلات نوروزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسین اشتری در حاشیه بازدید از ستاد قرارگاه نوروزی نیروی انتظامی افزود: پلیس از امروز کار خود را در قالب ستاد نوروزی در سراسر کشور آغاز کرده و فقط در تهران بزرگ ۴۰۰ ایستگاه در سطح شهر استقرار یافته است.

وی گفت: در تهران همچنین ۵۶۰ گشت سواره و ۸۰۰ گشت پیاده مشغول برقراری نظم و امنیت هستند.

سردار اشتری افزود: نیروی انتظامی با همه ظرفیت از مرزها تا شهرها آماده باش است و در شهرهایی مانند تهران که هموطنان عازم سفر هستند ماموریت ویژه ای دارد.

وی گفت: همیاران پلیس و پلیس افتخاری نیز در انجام این ماموریت نیروی انتظامی را یاری می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: مردم درخواستشان را با سامانه ۱۱۰ مطرح کنند و در صورتی که انتقاد، پیشنهاد و یا درخواست تشویق دارند با سامانه نظارتی ۱۹۷ تماس بگیرند.

سردار اشتری به هموطنان توصیه کرد: با توجه به وضع جوی کشور توصیه های پلیس را در جاده ها جدی بگیرند و از قوانین تخطی نکنند.