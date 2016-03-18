فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی در کرمان صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان کرمان، محمد نخعی در این زمینه افزود: زمان فرود این هواپیما با شماره پرواز ARL۹۱۵ از پاریس در فرودگاه بین المللی کرمان ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه دیروز بوده و هماهنگی کتبی و قبلی این پرواز پس از کسب مجوز از اداره کل استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و هماهنگی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از چند روز قبل انجام شده بود.

نخعی این پرواز را از نوع آمبولانس عنوان کرد و بیان کرد: این هواپیما فقط به منظور سوخت گیری وارد فرودگاه کرمان شد و ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه پنجشنبه نیز از این فرودگاه به تایلند رفته است.

وی گفت: بحث فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه کرمان شایعه است و تکذیب می شود.