دومین محیط بان دنابخشیده شد/به زندگی سلامی دوباره خواهم گفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه آیین مصالحه و بخشش محیط بان محکوم به اعدام دنا در دفتر نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در این آیین که با حضور جمع زیادی از معتمدان محلی، مسئولین استانی و دوستداران و فعالین محیط زیست برگزار شد، اولیای دم مرحوم پایه گذاران رضایت خود را اعلام کردند تا غلامحسین ساعدی از قصاص نجات یابد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: عفو و بخشش سایرین نه اینکه از روی منفعت و اجبار بلکه بر اساس کرامت و اخلاق انسانی انجام می شود و به همین دلیل اجر و ثواب چشمگیری دارد.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی افزود: بخشش و عفو دیگران جایگاه والایی دارد و فردی که به آن مبادرت می کند با گذشتن از حق خود فراتر از تکلیف عمل کرده است.

وی بیان کرد: تدابیری از سوی متولیان امر اندیشیده شود تا در آینده چنین رویدادهای تلخ و ناگواری برای محیط بانان کهگیلویه و بویراحمد رخ ندهد.

آیت الله ملک حسینی اظهار کرد: آموزش هر چه بیشتر محیط بانان و استفاده معقول و منطقی مردم این استان از عرصه های زیست محیطی می تواند به جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در استان منجر شود.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: حق و وظیفه مردم و محیط بانان باید مشخص شود و امیدوارم اگر ضعفی از قانون است برطرف شود و در صورتی که از آموزش هاست نیز رفع شود.

آیت الله ملک حسینی افزود: محیط زیست برای انسان است و باید در خدمت به انسان قرار گیرد. هر قانونی که محدودیت نامعقول ایجاد کند قانون نیست بلکه اگر قانونی توانست استفاده محدود و معقول را برای انسان فراهم کند کمترین آسیب را خواهد داشت.

اولیای دم مرحوم پایه گذاران در پایان این مراسم با امضای برگه رضایت، از قصاص قاتل فرزند خود گذشتند تا محیط بان دنا زندگی دوباره ای را تجربه کند.

همچنین یک جلد قرآن از طرف خانواده خالدی به خانواده مرحوم پایه گذار اهدا شد و پدران قاتل و مقتول بر روی هم بوسه زدند.

چندی پیش نیز اسعد تقی زاده دیگر محیطبان دربند دنا با بخشش اولیای دم از زندان آزاد شد.