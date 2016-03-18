به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، پایتخت اسپانیا مکان بعدی برگزاری جشن بزرگ آکادمی بین‌المللی فیلم بالیوود خواهد بود. جوایز آکادمی بین‌المللی فیلم هند امسال در تاریخ ۲۳ تا ۲۶ ژوئن در مادرید برگزار می‌شود. این جشن ۳ روزه شامل برنامه‌هایی خاص در زمینه مد و موسیقی نیز خواهد بود و در نهایت با اهدای جوایز سال به برترین‌های بالیوود به کار خود خاتمه می‌دهد.

برگزاری مراسم اهدای این جایزه هر سال در یک شهر متفاوت و با این هدف صورت می‌گیرد تا مردم کشورهای مختلف را با بالیوود و ظرفیت‌های آن آشنا سازد.

آنیل کاپور بازیگر «میلیونر زاغه‌نشین» این خبر را اعلام کرد.

کاپور برای اعلام این خبر در کنار نام‌های بزرگ بالیوود از جمله هریتیک روشن و سوناکشی سینها به مادرید سفر کرد تا این خبر را از آنجا به گوش مردم هند و جهان برساند. این خبر در مراسم ویژه‌ای با حضور سفیر هند در اسپانیا، شهردار مادرید و دیپلمات‌های هندی منتشر شد.

شهرداری این شهر تصمیم گرفته است تا برای برگزاری این برنامه یک میلیون یورو سرمایه‌گذاری کند. این تصمیم برای ایجاد ارتباط قوی بین اسپانیا با صنعت سینمای هند گرفته شده است و در عین حال هدف بزرگ جذب توریست بیشتر نیز مد نظر مقامات اسپانیایی است.

پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ چهره بزرگ بالیوود برای حضور در این مراسم به مادرید سفر کنند.

این برنامه هر سال با مخاطبی ۸۰۰ میلیون نفری از طریق تلویزیون همراه است و انتظار ‌می‌رود حداقل ۱۵ هزار توریست برای این رویداد راهی مادرید شوند.

از زمانی که اولین جشن اهدای جوایز بالیوود در سال ۲۰۰۰ در لندن برگزار شد، بالیوود هر سال در یک شهر بزرگ دنیا، مراسم خود را برگزار کرده است.