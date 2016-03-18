۱۴ میلیون هکتار جنگل در کشور وجود دارد/اجرای پروژه بیابان زدایی

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء نصرتی که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان ورامین سخن می گفت با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی اظهار داشت: امروز حفظ منابع طبیعی یک ضرورت و نیاز برای کشور محسوب می شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین افزود: نباید بدون توجه به مسائل زیست محیطی، زمینه انهدام منابع طبیعی را در کشور فراهم ساخت.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز برخی دست اندازی به منابع طبیعی که جز سرمایه های ملی و اموال عمومی است را حق خود می دانند، در حالی که مردم ما طبیعت دوست هستند.

نصرتی با اشاره به ضرورت حفظ و حراست از منابع آبی کشور گفت: امروز کشور با کمبود منابع آبی مواجه است اما برخی همچنان بدون توجه به محدودیت های آبی، اقدامات نادرستی را انجام می دهند.

وی گفت: با اینکه همه می دانند که محدودیت های منابع آبی در کشور وجود دارد اما همچنان شاهد حفر چاه های غیر مجاز در مناطق ممنوعه هستیم.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین تأکید کرد: هم اکنون و بر اساس آمارهای ارائه شده، ۱۴ میلیون هکتار جنگل وجود دارد که هشت درصد فضای کشور را شامل می شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مراتع کشور گفت: امروز فشار مضاعفی بر روی مراتع ما وجود دارد، در حالی که ۶۶ درصد مراتع کشور فقیر هستند.

نصرتی با اشاره به انجام پروژه بیابان زدایی در شهرستان ورامین تأکید کرد: پروژه بیابان زدایی در ایران و شهرستان ورامین در حال اجرا بوده و هرسال حدود ۲۰۰ هزار هکتار بیابان زدایی در کشور می کنیم که این عمل سبب جلوگیری از حرکت شن های روان خواهند شد.