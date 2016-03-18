به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در خصوص سفر خود به سوئیس و صحبت با اینفانتینو درباره رای AFC عنوان کرد: سفر من درباره کمیته فوتسال فیفا بود که گزارش های خاص خود در آن ارایه شد و ما هم گزارشی از فوتسال آسیا و توسعه آن را ارایه کردیم که مورد استقبال قرار گرفت و در حال حاضر فوتسال آسیا جزو برترین های جهان است.

وی اضافه کرد: در جلساتی که با اینفانتینو داشتم مطالبی را ارایه کردم و گفتم که متاسفانه رای AFC چه بوده و خلاف اساسنامه آسیایی و جهانی است و دخالت سیاست در ورزش خواهد بود که این روند اگر ادامه پیدا کند در آینده برای کشورهای دیگر الگو خواهد شد. قرار بر این شد اینفانتینو در این باره با مسئولان کنفدراسیون آسیا صحبت کند و راهکارهایی را ارایه دهند. روز گذشته و امروز جلسات هیات رئیسه فیفا برگزار می شود و قرار است در این جلسات مطرح شود ولی هنوز تصمیم گیری خاصی انجام نگرفته است.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا امیدوارید رای AFC تغییر کند، گفت: در هر صورت بر اساس این رای هر دو کشور از سفر به کشور متقابل منع شده اند. آنها گفته اند که ما سفارت نداریم ولی ما اعلام کردیم وزارت خارجه همه گونه همکاری را انجام می دهد و مشکلی برای ویزا هم وجود نخواهد داشت. کاملا واضح است که در این رای مسایل سیاسی لحاظ شده است. البته در این مدت کوتاه فکر نکنم رای تغییر کند و ما باید تصمیم بگیریم که چه کاری انجام دهیم.

کفاشیان درباره اینکه زمین تمرین کنونی تیم ملی کوچک‌تر از حد استاندارد است، خاطرنشان کرد: دیگر این زمین را از قبل ساخته اند و زمین آکادمی هم بد نیست. قرار است یک مقدار از تمرینات در زمین شماره یک آزادی انجام گیرد و بقیه هم در آمادمی برگزار شود.

وی درباره احتمال لغو انتخابات فدراسیون فوتبال تا زمان تصویب اساسنامه بیان کرد: در این باره نمی شود اظهار نظر کرد. فعلا که کاندیداها در حال تبلیغات هستند و ایام عید را پیش روی داریم و بگذاریم مردم شاد باشند. برخی نیز انصراف دادند و از قبل مشخص بود چون فرم پر نکرده بودند.

کفاشیان در خصوص تمجید روحانی از عملکرد تیم ملی گفت: این اولین بار نیست که رئیس جمهور از تیم ملی تعریف می کند. امیدوارم حمایت دولت را هم از تیم ملی شاهد باشیم تا با قدرت در مسابقات انتخابی جام جهانی حاضر شویم.