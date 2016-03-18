به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه امروز تهران در آخرین نماز جمعه سال ۱۳۹۴ ضمن تبریک حلول سال جدید اظهار داشت: رویه بر این است در این ایام، مردم به شهرستانها سفر می کنند؛ مخصوصا مردم تهران. این کار خوبی است و از درون اتاق های کوچک خارج می شوند و به فضای طبیعت روی می آورند.

وی در توصیه ای به رانندگان ادامه داد: رانندگان توجه کنند که امین جان سرنشینان هستند و اگر در اتوبوس ۳۰ نفر نشسته اند جان خود را در اختیار راننده گذاشته اند، اگر غفلت کنند باید در آخرت جواب بدهند.

آیت الله موحدی کرمانی با تاکید بر اینکه رانندگان با سرعت غیرمجاز حرکت نکنند و سبقت غیرمجاز نگیرند، افزود: رانندگان هرگز با خواب آلودگی رانندگی نکرده چرا که در روز قیامت مسئول هستند و سفر را به مسافران تلخ نکنند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه خطبه اول نماز جمعه این هفته ضمن تشکر از مردم تهران بابت اعتماد به وی تصریح کرد: به نمایندگانی که می خواهند وارد مجلس شوند عرض می کنم که اکثر شما به مردم وعده هایی داده اید؛ به وعده خود عمل کنید.

وی خاطرنشان کرد: شما در آستانه سوگندی هستید که در مجلس شورای اسلامی می خورید؛ قرآن را باز می کنید و به نام خدا سوگند یاد می کنید. با این قسم اگر تخلف بشود کفاره دارد. در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنید و همواره به استقلال و حفظ حقوق ملت پایبند باشید.

آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: نمایندگان مردم ایران متوجه باشید شما در مقابل قرآن قسم خواهید خورد. قرآن می گوید اگر عمل نکردید گرفتار نفاق می شوید و در آسمانها شما را به اسم منافق خواهند شناخت.

عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران ضمن تسلیت سالروز رحلت حجت الاسلام سید احمد خمینی اظهار داشت: خداوند این عزیز را با اولیائش، پیغمبر اکرم (ص) و پدر بزرگوارش محشور کند.

وی ادامه داد: ایشان کلمات زیادی پس از رحلت پدر در رابطه با تبعیت از مقام معظم رهبری به حق ایراد کردند. به حق، ایشان انسانی وفادار به انقلاب، وفادار به راه پدر و وفادار به مقام معظم رهبری بود. در عمل نیز نشان می داد که مطیع رهبر است. فرزند ایشان نیز از پدر تبعیت کرده و تبعیت از مقام معظم رهبری را در مقاطع مختلف ثابت کرده است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به سالروز شهادت شهید باکری گفت: شهادت ایشان را که خدماتی ارزنده در انقلاب و جبهه ها داشته است، تسلیت می گویم.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه در دوم فروردین رژیم سفاک شاه به مدرسه فیضیه حمله کرد و به جمع عظیمی از روحانیون و طلاب توهین کرد، گفت: صدمات زیادی وارد کرد که شرح آن مفصل است. خداوند عذاب شاه را روزافزون کند.

وی در ادامه با اشاره به سپری شدن چهارشنبه سوری تصریح کرد: واقعا متاسفم. هر چند تعداد تلفات و مجروحین امسال خیلی کمتر بود اما همین مقدار کم چرا باید باشد؟ مردم ما نشان داده اند که رشد دارند؛ رشد داشته اند که انقلاب کرده اند. جای تاسف زیادی است که این حوادث در کشور ایران اتفاق بیفتد. هر کس بشنود ملامت می کند و ناراحت می شود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با طرح این سئوال که این چه کاری است، خاطرنشان کرد: به مسئولین توصیه می کنم برای سالهای آینده در فکر یک طرح و برنامه باشند تا در آن، جوانان و نوجوانان بتوانند خودشان را تخلیه کنند.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه با ابراز مسرت مخالف نیستیم، افزود: شادی کنید اما چرا چشم مردم را کور کند؟ چرا اعضایی قطع شده و انسانی را بکشد؟ شرط شادی و مسرت اینها نیست. برنامه ای تنظیم کنید تا هر که می خواهد شادی کند، بتواند شادی کند.

وی با اشاره به آمار تلفات سه کشته و ۲۵۹ مجروح چهارشنبه سوری امسال ادامه داد: این مسئله مایه تاسف است. خواهش می کنم مسئولین مربوطه به فکر تنظیم برنامه باشند که این خطرات در آن وجود نداشته باشد.

موشک های بالستیک خیلی خوب عمل می کنند

خطیب موقت نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تجهیزات دفاعی خیلی قوی هستیم و رو به قوت می رویم؛ موشک های بالستیک خیلی خوب عمل می کند البته از دشمنی مثل آمریکا که زورگویی ، کار و شغل آن است تعجبی وجود ندارد و از او همین انتظار می رود.

آیت الله موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: ما در درون خود را برای دفاع مجهز می کنیم و نه برای حمله، اما آمریکا می گوید نخیر، حق ندارید. عجب، حق نداریم خودمان را قوی کنیم و دفاع خود را مجهزتر کنیم؟ آمریکا باید دستور بدهد که ما ضعیف بمانیم؟ رویت سیاه.

وی با تاکید بر اینکه سلاح هایی کشنده ای که آمریکا در اختیار صهیونیست ها قرار می دهد، تصریح کرد: عربستان متجاوز به یمن را تقویت می کنند تا به این شکل آدم کشته و خون بریزند. حقیقتا دولت آمریکا باید خجالت بکشد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اقدامات شورای همکاری خلیج فارس گفت: این شورا جلسه گذاشته و عربستان دو میلیون دلار به العربیه داده است تا بگوید حزب الله تروریست است. مگر حزب الله چه کاری انجام می دهد؟ آنها هم همین منطق را دارند و در درون خود را تقویت می کنند و در مقابل دشمن ایستاده اند.

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه شورای همکاری خلیج فارس وقتی حزب الله را تروریست می نامد باعث تعجب است، افزود: آنها باید شرم کنند. عربستان در حمله هایی که به بازارهای یمن انجام داد ۱۲۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت. دنیا، اینها را نمی بیند آمریکا هم نمی بیند و حرف خود را می زند.

وی ادامه داد: عربستان که مدعی خادم الحرمین است و می گوید قرآن بخوانید خودش چه زمانی به قرآن عمل می کند. کدام آیه از آیات قرآن به آنها می گوید که این طور مسلمانان را بکشد و خون آنها را بریزد؟

حکومت سعودی نه تنها دلسوز ما نیست بلکه دشمن ما است

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به آیات قرآن در خصوص کشتن مسلمانان گفت: قرآن تاکید می کند اگر یک مسلمان را کشتید جای تو در جهنم است و عذاب سختی به سراغت می آید. عربستانی که قرآنها را در حرمین شریفین پخش می کنید آیا این آیات را ندیده و نخوانیده اید؟ چه زمانی بیدار خواهید شد؟

آیت الله موحدی کرمانی با بیان اینکه عربستان به مردم خود نیز رحم نمی کند اظهار داشت: طبق آماری که به دست من رسیده است این کشور تاکنون در جنگ یمن ۳ هزار و ۵۰۰ کشته داده و ۶ هزار و ۵۰۰ زخمی نیز داشته است. چرا این بدبختی ها و جنایات را ادامه می دهید؟

وی با اشاره به زمزمه هایی برای انجام سفر حج افزود: حج فرمانی الهی است اما به عزیزان می گویم در فکر امنیت جان حجاج نیز باشید. هنوز حادثه تلخ منا فراموش نشده است و دلهای ما مجروح است؛ این همه کشتار و شهادت در منا رخ داد و قدر مسلم نیز اینکه حکام سعودی نیز بی تفاوت نگاه کردند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران خطاب به کسانی که برای حج در کشور برنامه ریزی می کنند، گفت: برای امنیت نیز برنامه ریزی کنید؛ امنیت جان حجاج را نیز در نظر بگیرید. اگر می گویید حکومت سعودی تضمین کرده است، حکومت سعودی دروغ می گوید.

آیت الله موحدی کرمانی در ادامه خاطرنشان کرد: حکومت سعودی نه تنها دوست ما نیست بلکه دشمن ماست. روحانی های عالم نما رسما می گویند که ایرانی و شیعه، مسلمان نیست و کشتن آنها جایز است. در فضای آلوده این چنینی شما چطور می خواهید امنیت را حفظ کنید.

وی گفت: در این زمینه تاکید می کنم مسئله را با دقت بررسی کنید و سعی کنید که حج خانه خدا همراه با امنیت، آرامش و حفظ جان مسلمانان باشد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند که حوزه های علمیه باید انقلابی باشند، افزود: بنده به ایشان عرض می کنم مردمی که به انقلاب رای داده اند، پشتیبان انقلابی بودن و انقلابی ماندن حوزه های علمیه بویژه حوزه علمیه قم هستند.