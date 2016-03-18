کاهش ۸ درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات در جاده های همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه موارد امنیتی و ترافیکی در سال جاری انجام و برنامه ریزی لازم برای حفظ امنیت در ایام نوروز صورت گرفته است، گفت: در سال گذشته ۱۸ اولویت برای تامین امنیت استان پیش بینی شد که علاوه بر وظایف اجرایی، تامین امنیت مناسبت های خاصی مانند چهارشنبه آخر سال نیز مدنظر بود

وی با اشاره به اینکه بخشی از مردم در چهارشنبه آخر سال به رسانه ها و آموزش های نیروی انتظامی گوش فرا نداده و بر اثر بازی با مواد منفجره آسیب دیده اند، عنوان کرد: متاسفانه عده ای از خانواده ها فرزندان خود را مدیریت نکردند.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال و تاکنون ۱۳میلیون و ۵۰۰ هزار عدد مواد محترقه از سطح استان جمع آوری و کشف شده است، گفت: علارغم همه این اقدامات، آسیب ها همچنان وجود دارد.

مهدیان نسب ادامه داد: در سال جاری نیروی انتظامی استان ۴ تن و ۵۰۰کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط کرده و ۷ هزار و ۴۸۰ معتاد دستگیر شده اند که بیشتر مواد مخدر صنعتی استفاده می کردند.

وجود ۴۸۰۰ خرده فروش مواد مخدر در استان همدان

وی از وجود ۴۸۰۰ خرده فروش مواد مخدر در استان همدان خبر داد و گفت: ۲۵۰۰نفر از آن ها تاکنون شناسایی و ۵۰ نقطه آلوده به مواد مخدر نیز پاکسازی شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه ۴۶۰ نفر از معتادین استان برای ترک اعتیاد به کمپ ها معرفی و ۷هزار نفر نیز مورد مراقبت قرار دارند، بیان داشت: مواد مخدر بدترین مولفه جنگ نرم دشمن است و دشمن به وسیله آن به دنبال جذب جوانان است که در این راستا مردم باید مراقب جوانان خود باشند.

مهدیان نسب با بیان اینکه درسال جاری مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در استان همدان ۸درصد کاهش یافته است، افزود: بیشترین فوتی ها مربوط به موتورسیکلت های متخلف در سنین ۱۴تا ۲۴سال بوده که در راستای ارتقا فرهنگ ترافیک مردم استان باید قانونمند عمل کرد.

وی با طرح این مطلب که جرایم رانندگی در ایام نوروز افزایش پیدا می کند و برخوردهای شدیدتری با متخلفین رانندگی صورت می گیرد، تاکید کرد: احیا واجب فراموش شده امر به معروف نیازمند یک همت همگانی است چراکه امربه معروف از فرایض فراموش شده است و در پیش گیری از جرایم رانندگی با راه اندازی قرارگاه مقابله با سرقت و مشخص کردن سهم ۱۴ سازمان که در این امر دخیلند اقداماتی صورت گرفته است.

وی همچنین یادآورشد: اگر سرقتی اتفاق افتاد کشف آن صدرصد وظیفه پلیس است و با توجه به ورود به سال جدید باید از خودرو، منزل و وسایل خود مراقبت کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه در راستای امر به معروف و نهی از منکر طرح همسایه بانی در نوروز اجرایی می شود، گفت: تاکنون ۴۶۷ هزار پاسخگویی به مطالبات مردمی در نیروی انتظامی صورت گرفته است که از این میزان ماموران انتظامی استان ۲۷۰هزار بار سرصحنه حاضر شده اند.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: سامانه ۱۹۷پلیس به صورت شبانه روزی در خدمت همشهریان است و از این طریق شکایات و انتقادات خود را انتقال می دهند.

پلیس فتا به صورت شبانه روزی پاسخگوی نیازهاست

وی یادآور شد: در رابطه با فضای مجازی ۱۲هزار و ۴۵۰سایت کنترل شده و پلیس فتا به صورت شبانه روزی پاسخگوی نیازهاست.

مهدیان نسب در ادامه با بیان اینکه در رابطه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم باید بدانیم که دشمن به دنبال بی هویت کردن جوانان ماست، عنوان کرد: در این راستا کارگروه جنگ نرم در استان تشکیل شده است.

وی از نصب ۴۸۰بنر در رابطه با رعایت عفاف و حجاب در شهر خبر داد و گفت: ۴۱۰ هزار نفر با سی دی های سبک زندگی مورد آموزش قرار گرفته اند که در تلاش هستیم این پیام رابه همشهریان منتقل کنیم که نباید دشمن را به منزل خود بیاوریم.

مهدیان نسب یادآور شد: ۳۰هزار و ۷۰نفر در مرکز مشاوره معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان مورد مشاوره های خانواده قرار گرفته اند و ۸۴ پرونده مورد صلح و سازش قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۲هزار شبگرد و پلیس افتخاری برای امنیت محلات در نظرگرفته شده است و در جاده ها سروبس دهی خدماتی به همشهریان ارائه می شود، افزود: رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: ۵۶ ایستگاه پلیس در استان مستقر شده و اقدامات پلیس اعم از ترافیکی، امدادرسانی و امنیتی را تحت پوشش قرار می دهند.

وی گفت: همچنین ۴۶۰دستگاه گشت نیروی انتظامی در استان راه اندازی شده که به صورت محسوس و نامحسوس به کنترل رانندگان می پردازند و ۴۸ایستگاه بازرسی برای امنیت مردم در نظرگرفته شده است.