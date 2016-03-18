برخی ها به دنبال بزرگ نمایی دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میراحمدرضا حاجتی در خطبه های آخرین نماز جمعه سال ۹۴ با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: جام تلخ مشکلات زندگی را می توان با یکی از اذکار آسمانی شیرین کرد، روز جمعه متعلق به ذکر صلوات است که روایات بسیاری در ارتباط با فضائل این ذکر آسمانی داریم.

وی افزود: فرصت ها به سرعت ابر در حال گذر هستند و باید در سال جدید دعای تحویل سال را همواره بر زبان جاری کرده و در عمل نیز به آن پایبند باشیم.

امام جمعه موقت اهواز خطاب به نمازگزاران گفت: ملت بزرگوار چشمها را باز کنید و امت حزب اله شما نیز هوشیار باشید که امروز کسانی در نظام هستند که ادبیات امام و گفتمان انقلاب اسلامی را قبول ندارند.

حاجتی تصریح کرد: امروز برخی ها قصد دارند که ملت ایران را ناخواسته در دهان گرگ (آمریکا) بیاندازند. خوشبختانه امروزه دین انقلاب جهان را تحت تأثیر قرار داده و صدای آن همچون ندای امام علی (ع) و حضرت محمد (ص) در تمام جهان به گوش می رسد.

وی با اشاره به اینکه برخی ها در کشور به دنبال بزرگ سازی دشمن همچون بتمن و مرد عنکبوتی هستند، بیان کرد: باید غفلت نکنیم و برخی ها بدانند که فکر و خیال خام آنها برای تبدیل ملت ایران به مردمی بی فکر هرگز عملی نخواهد شد و جوابشان تنها لبیک یا حسین (ع) است.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: در این دیدار مقام معظم رهبری فرمایشات بسیار مهمی دارند که همه امت ایران باید آنها را شنیده و به دیگران انتقال دهند چون انتقال این فرمایشات بر همه ما واجب است.

حاجتی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند آیت الله طبرسی در فتنه ۸۸ ملاحظات، رفاقت ها و رودربایستی ها را کنار گذاشت. این فرمایش یعنی باید در فتنه دوستی ها را کنار گذاشته و همواره خط فتنه را انشاء و یادآوری کنیم.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری همچنین فرمودند که رأی نیاوردن برخی از بزرگان چون مصباح و یزدی هیچ تأثیری در شخصیت والا و بزرگ آنها ندارد بلکه نبودشان برای مجلس خبرگان خسارت است.

امام جمعه موقت اهواز گفت: مقام معظم رهبری فرمودند این انتخابات مجلس خبرگان و مجلس نشان از بی اعتباری حرف فتنه گران است؛ عده ای که در سال ۸۸ رأی نیاوردند نانجیبانه عمل کردند ولی امسال مردم در جمع بندی های خود همچون همیشه اعتماد خود را به انقلاب نشان دادند.

حاجتی اضافه کرد: مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری باید انقلابی بماند، نسبت به جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی، جهش علمی و همچنین مصون سازی فرهنگی تذکر دادند.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که آمریکایی ها همیشه به دنبال نفوذ هستند. به عنوان نمونه چندی قبل افسر با سابقه سازمان سیا (CIA) در قالب یک هیئت علمی از دانشگاه های کشور بازدید کرد.

امام جمعه موقتت اهواز تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که مخالف ارتباط با کشورهای اروپایی نیستیم بلکه مخالف ارتباط با آمریکا و صهیونیست هستیم و ملت نباید خیانت های آنها را فراموش کنند.

حسن زاده بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند ملت ما همیشه در صحنه حاضر است و با پا در رکاب بودن ارتش جمهوری اسلامی ایران دشمن هیچ غلطی نخواهد کرد.