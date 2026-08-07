به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری از افتخارآفرینی یک دانش‌آموز شیرازی در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی خبر داد و گفت: تیم ملی دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌های جهانی شد.

وی ادامه داد: سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI 2026) از ۱۱ تا ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ (۲ تا ۷ آگوست ۲۰۲۶) در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: اعضای تیم ملی دانش‌آموزی المپیاد هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند و برای نخستین بار مدال طلای این رویداد جهانی را برای کشورمان به ارمغان آوردند.

کلاری ادامه داد: در ترکیب چهار نفره تیم ملی، شایان رضازاده، دانش‌آموز دبیرستان توحید ناحیه ۲ شیراز، موفق شد تنها مدال طلای تیم ملی ایران را کسب کند؛ موفقیتی که نقش مؤثری در افتخارآفرینی کاروان کشورمان در این رقابت‌ها داشت.

وی با اشاره به سطح بالای این مسابقات گفت: در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز از بیش از ۱۰۰ کشور جهان حضور داشتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با تبریک این موفقیت ارزشمند به شایان رضازاده، خانواده وی، جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان فارس، این افتخار را نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی دانش‌آموزان استان و نتیجه تلاش معلمان، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش دانست.