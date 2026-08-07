به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احسان موسوی شامگاه جمعه در سخنرانی تجمع حماسی مردم اردستان، اظهار کرد: انتظار فرج تنها به دعا برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) محدود نمی‌شود، بلکه منتظر واقعی کسی است که برای تحقق آرمان‌های آن حضرت، مقابله با ظلم و گسترش عدالت تلاش کند.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) انتظار فرج را برترین عمل امت اسلامی معرفی کرده‌اند، زیرا انتظار به معنای امید به گشایش، رفع سختی‌ها و پایان یافتن سلطه ظلم بر جهان است.

کارشناس مسائل دینی خاطرنشان کرد: انسان زمانی حقیقت انتظار را درک می‌کند که مشکلات و بحران‌های جامعه را بشناسد و برای برطرف شدن آنها احساس مسئولیت داشته باشد.

موسوی تصریح کرد: در فرازهای دعای ندبه، نابودی شرک، نفاق، ظلم، اختلاف، دروغ و احیای معارف دین از اهداف قیام حضرت مهدی (عج) بیان شده و این مضامین نشان می‌دهد ظهور منجی عالم بشریت برای برقراری عدالت الهی خواهد بود.

وی، دوری از دروغ، تهمت، ظلم و بی‌عدالتی را لازمه انتظار واقعی دانست و گفت: کسی که خواهان ظهور امام زمان (عج) است، باید در زندگی فردی و اجتماعی نیز برای تحقق اهداف آن حضرت گام بردارد.

کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه انتظار فرج یک مسئولیت عملی است، نه صرفاً یک آرزو، عنوان کرد: هر انسان به اندازه توان خود وظیفه دارد در مسیر گسترش عدالت، صداقت و ارزش‌های دینی تلاش کند.

موسوی، امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب را از برجسته‌ترین الگوهای انتظار عملی برشمرد و بیان کرد: این بزرگان با شناخت ریشه‌های ظلم و استکبار، در برابر ستمگران ایستادند و برای تحقق آرمان‌های اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از آیت‌الله جوادی آملی، گفت: روزگاری بزرگ‌ترین دغدغه حوزه‌های علمیه برگزاری مجلس دعا برای مسلمانان مظلوم بود، اما امروز جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دعا، با توان و امکانات خود در کنار ملت‌های مظلوم ایستاده و از جبهه مقاومت حمایت می‌کند.

موسوی تأکید کرد: دفاع از مظلومان و مقابله با ظالمان از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی است و حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، جلوه‌ای از پایبندی به این آرمان‌ها و زمینه‌ساز تحقق ارزش‌های حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر (عج) به شمار می‌رود.