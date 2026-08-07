به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان، در پیامی به مناسبت فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه بهویژه شهید محمود صارمی، خبرنگاران را «دیدگان بیدار» و «قلمهای متعهد» جامعه دانست و از تلاشهای فعالان عرصه خبر و اطلاعرسانی در استان قدردانی کرد.
خبرنگاران؛ آموزگاران اجتماعی جامعه
سهرابی با اشاره به جایگاه خبرنگاران در جامعه اظهار داشت: خبرنگاران دیدهبانان صادق جامعه و پل ارتباطی میان خادمان مردم و بدنه فعال جامعه هستند و نقش آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی فراتر از انتقال خبر است.
وی افزود: در نظام تعلیم و تربیت، اصحاب رسانه نقشی فراتر از یک انتقالدهنده خبر دارند و میتوان از آنان بهعنوان آموزگاران اجتماعی یاد کرد؛ چراکه دغدغهمندی خبرنگاران در انعکاس واقعیتهای حوزه آموزش و پرورش، نقد مشفقانه و همراهی با مجموعه تعلیم و تربیت، سرمایهای ارزشمند برای حرکت در مسیر تعالی سرمایههای انسانی کشور است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: رسانهها با انعکاس دقیق مسائل، ظرفیتها، مطالبات و دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت میتوانند در اصلاح فرآیندها و هموار کردن مسیر پیشرفت نقش مؤثری ایفا کنند.
رسانه لرستان؛ پیوندخورده با فرهنگ ایثار و مقاومت
سهرابی در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به ویژگیهای جامعه رسانهای لرستان گفت: آنچه جامعه رسانهای استان را متمایز میکند، پیوند ناگسستنی آن با فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از ارزشهای ملی و اسلامی است.
وی با گرامیداشت یاد خبرنگاران و اصحاب رسانهای که در دوران دفاع مقدس در عرصه اطلاعرسانی فعالیت کردند، افزود: رشادتهای خبرنگاران لرستان در دوران دفاع مقدس و همچنین در روزهای جنگهای اخیر، هیچگاه از یاد نخواهد رفت.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: خبرنگاران در روزهای سخت، با وجود همه محدودیتها، با قلم و دوربین خود در میدان حضور داشتند و در عرصه جنگ نرم، در کنار رزمندگان و مردم صبور ایران ایستادند.
قلم و دوربین؛ ابزار مقابله با هجمههای دشمن
سهرابی با اشاره به نقش رسانهها در مقابله با جنگ روانی و رسانهای دشمن اظهار کرد: خبرنگاران در میدان جنگ نرم، با روایت واقعیتها و انعکاس حقایق، نقش مهمی در مقابله با هجمههای رسانهای دشمن ایفا کردند.
وی تأکید کرد: جامعه رسانهای لرستان در این مقاطع نشان داد که «تبیین» تنها یک وظیفه رسانهای نیست، بلکه عرصهای برای دفاع از حقیقت، هویت و منافع مردم و کشور است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: سابقه درخشان خبرنگاران استان در عرصههای مختلف، گواه این است که جامعه رسانهای لرستان در سنگر تبیین و آگاهیبخشی، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
گرامیداشت شهید محمود صارمی
سهرابی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، بهویژه شهید محمود صارمی، اظهار داشت: نامگذاری ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار، یادآور فداکاری خبرنگار شهید محمود صارمی، فرزند برومند لرستان است که نام و یاد او با مفهوم ایستادگی، تعهد و مسئولیتپذیری در عرصه رسانه گره خورده است.
وی افزود: شهید صارمی نمادی از غیرت، تعهد و ایستادگی جامعه رسانهای کشور است و گرامیداشت یاد او، فرصتی برای بازخوانی مسئولیت سنگین خبرنگاران در مسیر آگاهیبخشی و دفاع از حقیقت به شمار میرود.
قدردانی از فعالان رسانهای استان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در پایان پیام خود ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان عرصه خبر و اطلاعرسانی استان گفت: از تلاشهای صادقانه یکایک خبرنگاران و اصحاب رسانه در پیگیری دغدغههای نظام تعلیم و تربیت و انعکاس مسائل این حوزه صمیمانه قدردانی میکنم.
سهرابی ابراز امیدواری کرد: خبرنگاران با تکیه بر اخلاق حرفهای، تعهد انسانی و مسئولیت اجتماعی، همچنان در مسیر آگاهیبخشی به جامعه، انعکاس واقعیتها و کمک به توسعه و اعتلای لرستان گام بردارند و در این مسیر استوار و ثابتقدم باشند.
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