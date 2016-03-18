مردم باید شکرگزار نعمت امنیت در ایران باشند

به گزارش خبرنگار مهر مولوی غلام نبی توکلی امام جمعه اهل سنت مسجد جامع احناف تایباد در آخرین نماز جمعه سال جاری اظهار کرد: امروز کشور های اسلامی پیرامون ایران هیچ یک از امنیت ثابتی برخوردار نیستند و همیشه باصدای غرش موشک ها و بمب های کشور‌های غربی از خواب بلند می شوند.

وی گفت: امروز کشورهای اسلامی با مشکلات زیادی روبه رو هستند و نیازمند اتحاد و وحدت بیشتری هستند.

وی همچنین به آغاز سال نو اشاره کرد و افزود : در آغاز سال نو کینه ها را باید کنار گذاشته و صلحه رحم را بجا بیاوریم.

وی افزود: در آخر سال قرار داریم و باید کارهای حسنه خود را مورد بررسی قرار دهیم.

توکلی با اشاره کارهای حسنه گفت: اگر در طول سال کار حسنه ای را انجام ندادیم بایستی تلاش کرده که در سال جدید کارهای حسنه بیشتری را انجام بدهیم.