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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

امام جمعه موقت ساری:

مازندران در نوروز نباید دچار خدشه فرهنگی شود

مازندران در نوروز نباید دچار خدشه فرهنگی شود

ساری - امام جمعه موقت ساری، با اشاره به ورود مسافران نوروزی به استان تاکید کرد: مسئولان فرهنگی مراقب باشند تا استان از نظر فرهنگی دچار خدشه نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قاسمی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به اقدمات خوب برای پذیرایی از مسافران یادآور شد: مسئولان فرهنگی مراقب باشند تا استان دچار خدشه فرهنگی نشود.

وی به ملی شدن صنعت نفت اشاره و یکی از دلایل عدم موفقیت را وابستگی به اقتصاد نفتی بیان کرد و گفت: باید از اقتصاد دولتی و نفتی رها شویم زیرا اگر به اقتصاد نفتی متکی شویم، قافیه را باختیم.

امام جمعه موقت ساری، راه توسعه اقتصادی را جراحی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی بیان کرد و خواستار تلاش برای تحقق این برنامه مهم شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید روی پای خودمان بایستیم و نیاز به تفکر انقلابی داریم به برخی اظهار نظرها درباره رفع حصر سران فتنه از سوی برخی افراد اشاره و اضافه کرد: مطرح کنندگان این موضوع نسبت به مشکلات اساسی جامعه بی خبر هستند.

امام جمعه موقت ساری، فقر و بیکاری را مهمترین چالش و مشکل بیان کرد و خواستار توجه به اقتصاد مقاومتی برای رفع این مشکلات در جامعه شد.

کد مطلب 3582790

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